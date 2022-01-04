是否加入民進黨？林昶佐：很多立委都曾邀他入黨

無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日舉行投票，林昶佐今天上廣播節目，被問及是否可能加入民進黨。林昶佐坦言，退出時代力量後，很多上過他直播的立委都曾邀請他加入民進黨，但他都回說有些工作需要跨黨派處理，目前也不會加入民進黨團運作。

林昶佐罷免案1月9日舉行，今天上資深媒體人黃揚明「嗆新聞」廣播節目專訪，黃揚明問及是否在罷免案沒過，就加入民進黨？

林昶佐說，在可預期的時間內，看不到改變現在計畫的理由，現在很多計畫都需要跨黨派處理，包括「開放國會」，四個黨都有加入，階段性工作一步步在做。也很感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘，雖然有時跟他意見不同，但仍願意來支持他反罷免。

黃揚明問及，對於民進黨全黨上下都力挺，選前之夜總統、副總統也會來加持，過去高雄市議員黃捷與前立委陳柏惟的罷免案都沒此待遇，是否受寵若驚？

林昶佐表示，總統行程已確認，不過罷免案的大環境不太一樣，黃捷是在去年年初，當時桃園疫情事件爆發很緊繃，陳柏惟則是疫情和緩到振興的階段，兩起罷免案包括當事人和氣氛上，都認為做很大動員不適宜；不過罷免案一而再再而三 ，很多朋友都自發性來，包括民進黨立委余天和前黨主席卓榮泰和很多議員、朋友，即便搭不上行程，也希望來終結惡意罷免行動。

罷免方的五大理由是擔任228基金會董事出席次數少、反對公開3+11決策會議記錄，反對學校衛生法修法及禁用瘦肉精、擔任228基金會董事出席次數少、討好執政黨、高喊台獨等。

林昶佐強調，他從來沒有反對調查3+11決策，跟朝野四黨一樣，都是從頭到尾支持要送行政院仔細評估，但他當然支持調查，可是當時疫情還很嚴峻，指揮中心還有好幾百例的疫調，他認為那個三周的提案不合理所以傾向反對；另外自2020年開始，教育部就有規定國中小學使用國產豬，到現在沒有人任何一個人吃到國產豬。

林昶佐強調，15年前他人還在國外的時候，228基金會希望有年輕新血加入，但他說他人都在國外，基金會當時是說，只要人有在台灣有機會參與年輕人的運動給予一些意見就好，因此他才答應，不是說滿腔熱情參加了以後才缺席開會。

討好執政黨、高喊台獨這部分，林昶佐提到，不管顏色黨派，知道他的都知道，他做人的禮貌都還是有，即使是發起罷免案的鍾小平議員，他看到仍會點頭打招呼；另外在監督執政黨方面，基本上他砍執政黨的決策絕對不手軟，之前外交委員會的預算也砍了很多，算是數一數二高的，他的監督並非像其他民代如此張力十足，一定要丟豬腦等等的，但就事論事的時候，他比任何人都認真。