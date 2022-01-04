前大使吳進木入籍尼國 外交部：事先不知情盼吳出面說明

台尼斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍且未歸國，遭民進黨前立委林濁水質疑叛國；外交部今進一步說明，指吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在斷交後獲尼國國籍，外交部事前並不知情。

林濁水日前在臉書發文指出，吳進木在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國籍，還不回台報告，一連串的不合理，「完全是叛國行徑」。外交部發言人歐江安昨回應表示，吳因太太健康因素暫時無法返台，歐江安今天在線上例行記者會進一步說明。

歐江安今天說，吳進木因個人生涯規畫，前年曾數度向外交部請辭，都獲外交部慰留，一直到去年9月28日申請退休獲准；吳進木是依法申請退休，程序完備也合法。

關於吳進木接受尼加拉瓜首都馬納瓜的榮譽市民及市鑰，歐江安表示，吳進木夫婦是在去年11月17日離任前接受頒贈，「這部分沒有問題，因為當時還在任」。

但歐江安說，台尼斷交後，尼加拉瓜政府便公布授予吳進木尼國國籍，「這部分外交部事前沒有獲吳大使告知，所以外交部事前不知道這件事情」。

歐江安指出，根據吳進木對外交部表示，他夫人健康情形不適合搭飛機長途旅行，因此無法在這個時間點返台；至於吳進木夫人的健康情形，因涉及個人隱私，外交部不方便評論。

歐江安並表示，已透過私人管道與吳進木取得聯繫，並表達希望吳進木能針對相關質疑盡快對外說明；歐江安說，畢竟吳進木現已是退休人員，對外界相關質疑，應由他本人說明較妥當。

尼加拉瓜於當地時間去年12月9日（台灣12月10日）與我斷交，尼國政府隔日授予吳進木夫婦尼加拉瓜國籍，表示吳進木擔任大使期間，對尼國社會、經濟和科技等方面貢獻良多，也增進兩國的外交關係和情誼。

外交部曾說明，吳進木去年9月28日申請退休獲准，並於11月17日離任；由於其屬涉密人員，仍受「國家機密保護法」的規範。外交部長吳釗燮去年12月23日在立法院應詢時曾說，將檢討國家機密保護法的可能漏洞。

歐江安今指出，吳進木雖是退休人員，但他仍是受到國家機密保護法規範的人員，至於相關檢討與改進，或是否有必要修法，外交部與相關部會討論中。