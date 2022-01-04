林昶佐4000萬買第4棟房！童仲彥要民進黨比照顏寬恒嚴審

無黨籍立委林昶佐罷免案將於本周日投票，民進黨前台北市議員童仲彥今天質疑林昶佐的財產，表示林昶佐才當一屆立委，在選區掛很多看板、帆布廣告，公車上也有廣告反罷免，更爆料林昶佐的太太去年在台北市中正區花了四千萬買房，他要林昶佐說明錢從哪來，也呼籲民進黨高層用檢視台中第二選區國民黨立委候選人顏寬恒的標準來檢視林昶佐。

「228遺族尊師重道聯盟」今天舉行228事件75周年紀念活動系列，第一場活動包括首任館長廖繼斌、台北市議員鍾小平、「清林散昶」領銜人周世雄、童仲彥出席。

廖繼斌說，林昶佐把228基金會董事的經歷放在立院的個人經歷中，但在第6屆2年任期中，15次董事會議僅出席過1次，其他14次都請假，他對這樣的出席率從不否認，還在電視專訪說這是經過同意的，「從來沒看過一個政治人物這麼沒品味」。

廖繼斌說，基金會不是辦家家酒，原來由政院規劃是二級單位，董事是由行政院長聘的，基金會從前總統李登輝設立至今，花掉國庫快一百億元，董事決定預算，每年花國庫這麼多錢，林昶佐怎麼好意思說有人同意他不用來。

廖繼斌說，林昶佐最近在臉書貼出蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等政治人物將替他站台，他向蘇貞昌喊話，一個立委囂張到說可以不用開會，人是蘇貞昌聘的，他之後怎麼還好意思幫林昶佐站台，廖繼斌也呼籲228基金會董事長薛化元、執行長楊振隆盡快出面譴責林昶佐，他甚至懷疑楊振隆就是那位同意林昶佐可以不用出席開會的人，楊振隆應盡快出面說明，否則很對不起228事件受害者家屬。

童仲彥說，林昶佐很會演，當立委五年沒看到他太多次，但最近要罷免了就跑出來了，他質疑林昶佐才當一屆立委，除了之前財產申報的兩棟在台北大安區和一棟在文山區的房產，但去年2月林昶佐太太葉湘怡在中正區花了四千四百萬元購入新房產，是不是因為之前被政治評論員踢爆都沒有住在選區，所以趕快在中正區買房？