楊文科宣布成立竹縣府發言人群 加強政策行銷溝通

新竹縣長楊文科今日主持縣府2022年首場主管會報，宣布成立「發言人群」，即日起由新聞處長莊淇銘、機要秘書田昭容、教育局長楊郡慈、文化局長李安妤4人，負責對外說明縣府政策、加強城市行銷及縣民間溝通協調。

楊文科表示，成立發言人群，要傾聽基層聲音，讓政策行銷更妥適，並作為政府施政參考，非常有必要，縣府多年來在這方面很弱，從現在起縣府團隊要動起來。楊文科在主管會報中，指派新聞處長莊淇銘分配發言工作，以後代表縣府發言。

新聞處長莊淇銘表示，總統府、行政院和6都，都設有發言人、副發言人，其它縣市雖有少數設發言人，但新竹縣應該是發言人數最多的城市；縣府發言人群未來將依照相關專業分工，若有重大政策再由縣長本人親自對外發言。

莊淇銘在主管會報中表示，未來縣府的城市行銷重點將會以民眾的感受為主，對縣長上任後推動的5支箭、十大交通建設、共融式特色公園 綠色海岸風景遊憩發展計畫等重大建設，以及就學育兒、社會福利等施政，也會優化宣導行銷的作法，讓縣民了解縣府的施政方向和政策，吸引更多企業看到新竹縣的優勢進而投資。