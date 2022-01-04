林昶佐、鍾小平交鋒 綠議員嗆「鍾小平都上酒店服務」
台北市議員鍾小平昨天批無黨籍立委林昶佐是「無恥政客」，雙方持續交鋒，林昶佐今受訪指出，鍾小平質疑他不為在地做事，但總共6198件的服務案件，應可反駁不做在地服務的罷免理由，若還不夠，可以跟鍾小平學習到底要如何做在地服務？民進黨北市議員劉耀仁聽後則說「鍾小平都上酒店服務啦，有什麼好學習？應曉薇口中的跳樑小丑憑什麼說林昶佐是無恥政客？」
林昶佐今天與民進黨副秘書長林飛帆、劉耀仁等人，在自由廣場出發，繼續騎腳踏車掃街呼籲大家出來反罷免。
林昶佐今天也說，鍾小平一直質疑他們根本不為在地做事，但經過這幾周的說明，包括藍營的資深里長都站出來，在電視上幫他們講話，且總共6198服務案件跟建設累積起來，應該是很清楚地反駁不做在地服務的罷免理由。
林昶佐說，如果說鍾小平認為這樣還不夠，那鍾小平做了15年以上的議員，蠻想知道說到底要怎麼做，可以比他們還扎實？也願意來學習，也願意改進，但若是用謾罵或人身攻擊的方式來回應，不太懂要如何理性討論罷免問題？
林飛帆說，包括電線桿地下化、電器設備老舊更新等，林昶佐團隊跟當地的議員跟里長通盤合作，一直在把地方建設顧好，但過去在全國的媒體比較不容易被看見，如果沒有一個一個這樣的宣傳，可能不見得被大家這麼清楚的認識到，其實林昶佐是很扎實在地方服務，這樣一個好的立委應該留下來。
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