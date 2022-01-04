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反萊豬2度收傳票 羅智強喊話蔡政府：何必殺絕蘇偉碩？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書向民進黨政府喊話，「人在逆境，抱頭不鼠竄；人在順境，趕盡莫殺絕。」圖／引用自羅智強臉書
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書向民進黨政府喊話，「人在逆境，抱頭不鼠竄；人在順境，趕盡莫殺絕。」圖／引用自羅智強臉書

公投落幕，曾力挺反萊豬公投的醫師蘇偉碩，昨天在臉書貼文表示，因涉嫌違反「食安法」第46條之1，散播關於食品安全的不實訊息，已收到高雄地檢署的刑事傳票。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書向民進黨政府喊話，「人在逆境，抱頭不鼠竄；人在順境，趕盡莫殺絕。」

羅智強對民進黨說，即便反萊豬票數較少，仍有將近400萬民意不願吃萊豬，政府應謙卑地，將蘇偉碩醫師的意見列為資產，消除人民的疑慮，而不是去追殺蘇偉碩。

羅也向大家説，「其實我們每個人都是蘇偉碩，因為若今天掌權者成功的封了蘇偉碩的口，那麼，下一個被封口的就是我們每一個人。」

羅智強說，四大公投的結果儘管不如人意，但少數服從多數，尊重投票結果，這就是民主的真諦，但多數尊重少數，政府也應尊重少數方的意見，收起驕傲，做到自己曾承諾的謙卑。

然而，反對萊劑的蘇偉碩醫師在公投後再次收到傳票，如果案件成立，最重將判3年以下有期徒刑，他也想把朋友9年前説的話，送給今天的執政者「何必殺絕蘇偉碩？」

羅智強說，2013年，他辭去總統府副秘書長，進入了人生的低潮時，有一位朋友送了我二句話「人在逆境，抱頭不鼠竄；人在順境，趕盡莫殺絕。」意思是人生總會遇到失敗和挫折，面對打撃要學會「抱頭」來保護好自己，但仍必須保持尊嚴「不鼠竄」！相反的，當自己打了勝仗，意氣風發，已經把對手「趕盡」的時候，別忘做人留一線，要記得厚道「莫殺絕」！

蘇偉碩 羅智強 公投

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