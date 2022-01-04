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柯文哲總統府外罰站40分鐘 柯媽：他比較笨靜靜站在那裡

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台北市長柯文哲的父母今天到台中沙鹿玉皇殿參拜，顏寛恒親送柯爸媽搭車。記者黃仲裕／攝影
台北市長柯文哲的父母今天到台中沙鹿玉皇殿參拜，顏寛恒親送柯爸媽搭車。記者黃仲裕／攝影

總統府元旦舉辦升旗典禮，台北市長柯文哲一度獨自在貴賓區「罰站」近40分鐘，柯媽今天說，她看到媒體報導才知此事，很難過捨不得，但兒子柯文哲反安慰她，說沒事。

柯媽說，她問兒子為何這麼早就被叫去站，她說柯文哲被通知5點50分到現場，柯文哲5點37分就到，提早到不知主辦單位要做什麼，到了卻驚訝想著「為何都沒人來？」只有他一人站，當天早上很冷，大約17度，柯媽說，柯文哲脖子沒圍圍巾，只穿襯衫和西裝，她為人母親，看到心難過，柯文哲反安慰「媽，妳不要煩惱，我很好」。

柯媽表示，當天是有人通知柯文哲站在那裡，其他人跑去「躲」，柯媽笑了笑馬上改稱，其他人不是躲，是去室內比較暖和，她兒子比較笨，靜靜站在那裡，站40分鐘會冷。

台北市長柯文哲的父母今天到台中沙鹿玉皇殿參拜。記者黃仲裕／攝影
台北市長柯文哲的父母今天到台中沙鹿玉皇殿參拜。記者黃仲裕／攝影
台北市長柯文哲的父母今天到台中沙鹿玉皇殿參拜。記者游振昇／攝影
台北市長柯文哲的父母今天到台中沙鹿玉皇殿參拜。記者游振昇／攝影

柯文哲 西裝 圍巾

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