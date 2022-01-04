柯文哲總統府外罰站40分鐘 柯媽：他比較笨靜靜站在那裡

總統府元旦舉辦升旗典禮，台北市長柯文哲一度獨自在貴賓區「罰站」近40分鐘，柯媽今天說，她看到媒體報導才知此事，很難過捨不得，但兒子柯文哲反安慰她，說沒事。

柯媽說，她問兒子為何這麼早就被叫去站，她說柯文哲被通知5點50分到現場，柯文哲5點37分就到，提早到不知主辦單位要做什麼，到了卻驚訝想著「為何都沒人來？」只有他一人站，當天早上很冷，大約17度，柯媽說，柯文哲脖子沒圍圍巾，只穿襯衫和西裝，她為人母親，看到心難過，柯文哲反安慰「媽，妳不要煩惱，我很好」。