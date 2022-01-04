新黨呼籲對林昶佐罷免案投下同意 猜中新官職送雞排

新黨大黃蜂團隊上午舉行記者會，呼籲對立委林昶佐罷免案投下同意票，新黨大黃蜂團隊召集人王萬邦、新黨輿情中心主任季節、新黨主席辦公室秘書陳品維指出，就算林昶佐被罷免也會有新的職務，只要有民眾猜對他的新官職，就送100份雞排給民眾，並已為他做好一頂官帽。

季節呼籲，不管討厭還是支持林昶佐的人，都應該在1月9日出門投下贊成票。王萬邦表示，林昶佐在疫情期間都陪同行政院官員，不適合做民意代表，罷免成功他就可比照陳柏惟模式到行政部門當官。陳品維則指出，陳時中等中央大官跑去中正萬華時，林昶佐緊緊站在大官們身邊，看來他真的很想到中央當官，所以大家就別再為難他讓他當區域立委了，應該如他所願趕快對罷免投下同意票，送他到中央去當官。 新黨上午舉行記者會呼籲對立委林昶佐罷免案投下同意票，新黨輿情中心主任季節（左）呼籲，不管討厭還是支持林昶佐的人，都應該在1月9日出門投下贊成票。記者余承翰／攝影