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新黨籲罷昶案投下同意票 猜中林昶佐新職務送100份雞排

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新黨上午舉行記者會呼籲罷昶案投下同意票。記者劉宛琳／攝影
新黨上午舉行記者會呼籲罷昶案投下同意票。記者劉宛琳／攝影

立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，新黨大黃蜂團隊上午舉行記者會表示，之前陳柏惟被罷免後就出任「立法院台灣電子競技政策促進會」榮譽會長，相信林昶佐被罷免也會有新的職務，新黨大黃蜂舉辦徵答送雞排活動，只要有民眾猜中林昶佐的新官職，由大黃蜂送100分雞排給民眾。

新黨輿情中心主任、大黃蜂團隊副召集人季節呼籲，不管討厭還是支持林昶佐的人，都應該在1月9日出門投下贊成票。新黨大黃蜂團隊召集人王萬邦說，林昶佐在疫情期間都陪同行政院官員，不適合做民意代表，罷免成功他就可比照陳柏惟模式到行政部門當官，「新黨幫林昶佐來敲門」。

季節指出，去年5月本土新冠肺炎疫情大爆發，萬華受創最深，但衛福部次長石崇良卻甩鍋稱萬華是疫情破口，結果林昶佐還跑去鞠躬哈腰迎接衛福部長陳時中，看起來林昶佐對於扮演民代監督、為民喉舌的職責並沒有興趣，應該踴躍投票讓他卸下立委職務，讓他轉去更適合他的行政部門服務。

大黃蜂團隊成員、新黨主席辦公室秘書陳品維則表示，陳時中等中央大官跑去中正萬華時，林昶佐緊緊站在大官們身邊，看來他真的很想到中央當官，所以大家就別再為難他讓他當區域立委了，應該如他所願送他一頂官帽子，趕快對罷免投下同意票，送他到中央去當官。

至於林昶佐適合做甚麼位置， 王萬邦表示，現在是民主社會，所以新黨大黃蜂要舉辦有獎徵答活動，請大家在「新黨打假除亂」臉書粉專上留言投票，若能有民眾猜對林昶佐被罷免後的新官位，就要送出100分雞排。歡迎大家在出門投票罷免林昶佐之餘，也積極投入有獎徵答活動。

林昶佐 新黨 罷免

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