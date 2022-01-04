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韓流有望捲土重來？一張圖看韓國瑜聲量對決蔡英文最新結果

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:Facebook

文／葛緯詩

前高雄市長韓國瑜自從被罷免後，沉寂了將近一年半，近期陸續針對公投發聲，又因為宣傳新書，上廣播節目、電視節目以及舉辦簽書見面會，動作頻頻被外界認為可能是復出起手式，甚至還有傳言點名韓國瑜可能參選台北市長或桃園市長，不過這些說法都韓國瑜都一一駁斥，表示為「無稽之談」，否認這些網路盛傳的傳言。不過，無論傳言是真是假，韓國瑜在近期的網路聲量快速攀升倒是真的，1月2日才剛結束於台北市大安森林公園的的簽書見面會，更是創下他近一個月以來的網路聲量最高峰。

出書、上廣播節目、辦見面會　韓國瑜網路聲量節節創新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/12/04~2022/01/02），韓國瑜近一個月的網路聲量變化，和總統蔡英文的網路聲量互相比較，可以發現韓國瑜的聲量從12月11日針對公投表態「四個同意」之後，搭配新書一系列的宣傳活動，個人聲量持續醞釀，而且越墊越高，可說是相當成功的新書行銷操作。隨著新書上市，12月23日為了宣傳新書，韓國瑜被罷免後首度上廣播節目，強調自己為台灣做公益當仁不讓，同時也駁斥復出參選台北、桃園的傳聞，但就算本人這樣說，仍不減網友對他未來動向的好奇與討論，拉抬出一波網路聲量，共計2萬8278筆，當日聲量甚至超越總統蔡英文。

跨年連假舉辦簽書「善良微光見面會」，不少韓粉熱情到場相挺，活動人潮除了讓不少網友感到十分驚訝之外，網路聲量也繼續創下新高，共計4萬8977筆。對比過去韓流席捲全台時，網路聲量連總統蔡英文都能輕鬆輾壓，目前聲量雖有重新快速崛起跡象，但明顯不如過往，而值得關注的是，韓國瑜目前沒有任何公職身分，光是舉辦簽書見面會就有這樣的聲勢，顯見韓國瑜魅力和鐵粉支持力道，未來若有意發展下一步政治路，恐怕不容小覷。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

韓國瑜為公益發聲　網路熱門關鍵字卻都在猜測「復出、重返政壇」

進一步分析韓國瑜的熱門關鍵字，近期接連上廣播節目、辦見面會，除了吸引大批韓粉熱情的「支持、加油」等等字詞都上榜之外，同時可以發現，還有更多討論焦點圍繞在「選舉、復出、重返政壇、參選、回歸」上面，幾乎完全蓋過最一開始「為公益發聲」的出發點討論，可見除了韓粉不離不棄，大家都相當關心韓國瑜下一步怎麼走，未來有沒有機會復出。事實上，面臨國民黨甫因四大公投大敗，處於氣勢低迷之際，韓國瑜一人的聲勢卻逆勢上漲，在這敏感時機點舉辦一系列新書宣傳活動，恐怕也會被外界解讀是想展現自己凝聚深藍支持者的號召力，如今韓國瑜藉由簽書見面會證明了自己人氣依舊，韓流有沒有機會捲土重來？相信才是接下來大家最關注的重點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月4日至2022年1月2日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓國瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

韓國瑜 桃園

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