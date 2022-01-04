民進黨強推竹竹併 孫大千：背後有3個政治算計

外交部宴客，外人以為必定是豪華宴會，其實完全不是這樣，幾年前的外交部長宴請外賓，每餐每人預算只有1600元，後來逐漸調高到1800元，有時候調到2000元，才能有稍微好些的菜品招待外賓。曾駐日的馮寄台與現任駐美代表蕭美琴，在有限經費下如何端出創新好菜？曾派駐紐約的夏立言，也分享不為人知的僑社跑攤內幕...

2022-01-04 07:30