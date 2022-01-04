民進黨強推竹竹併 孫大千：背後有3個政治算計

民進黨強推地制法引發爭議，前立委孫大千在臉書表示，原來民進黨立院黨團總召柯建銘口中「讓群魔亂舞現形」的群魔就是民進黨自己，民進黨強推竹竹併背後有3個政治算計。
孫大千指出，第一，民進黨可以空降政治明星參選合併後的大新竹市市長，一次解決目前新竹縣市民進黨縣市長候選人才缺乏的困境。
第二，新竹縣長期以來就是民進黨啃不動的硬骨頭，通過竹竹併，民進黨期待能夠藉由原本新竹市的優勢，把新竹縣一口吞下。
第三，不管林智堅是否會遵守承諾，民進黨都可以複製當時的林智堅模式，培養另一位年輕世代的政治明星。更別提林智堅隨時可能變卦，假借民意期待而重新投入選舉。
桃園國際機場傳出女清潔工確診，CT值11屬於高傳染率，婦人的孩子就讀中壢某國小，還有一位讀高中的姪女住一起但不同樓，兩校...
民進黨強推地制法引發爭議，前立委孫大千在臉書表示，原來民進黨立院黨團總召柯建銘口中「讓群魔亂舞現形」的群魔就是民進黨自己...
1986年1月4日，蘆洲「田野美」三落四合院的李氏古宅捐出為古蹟，翌日，三百多位子孫回到百餘年前袓先創建的古厝，供奉湯圓、牲醴，燃炮焚香，在祖宗牌位前稟告說，古厝已奉獻為文化資產，生生世世，永遠流芳。
李氏祭祀公業李清水委員會，由李氏家族七大房擔任執事，當時由曾孫媳婦輩的李嚴秀峰擔任主任委員，祭祖大典就是由這位李家的「浙江媳婦」擔任主祭。三百多位族人，除了老一輩還能夠喊出彼此的名字；許多年輕人「親而不識」，彼此互問：「你是那一房？」
長期以來，教育部動輒以扣減獎補款、招生名額、列入專輔學校等措施管束大學，大學發展趨勢雷同，很難展現市場化趨勢，招致全台都是「教育部大學」的批評之聲；大學校長認為，教育部應更多聽取大學校長的聲音，瞭解大學校長經營學校實務面的困境，並對於若干團體民粹式的意見「要有勇氣抗拒」。教育部也可利用每年的大學校長會議，提出議案來決定台灣的高教政策如何制定。...
外交部宴客，外人以為必定是豪華宴會，其實完全不是這樣，幾年前的外交部長宴請外賓，每餐每人預算只有1600元，後來逐漸調高到1800元，有時候調到2000元，才能有稍微好些的菜品招待外賓。曾駐日的馮寄台與現任駐美代表蕭美琴，在有限經費下如何端出創新好菜？曾派駐紐約的夏立言，也分享不為人知的僑社跑攤內幕...
民進黨立院黨團先前將總預算案逕付二讀，創下惡例，輿論抨擊，才勉強退回委員會續審；隔沒幾天，又讓「地方制度法」修正草案逕付...
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