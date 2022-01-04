機場清潔工確診 桃園兩校大消毒 忠貞市場評估設篩檢站

桃園國際機場傳出女清潔工確診，CT值11屬於高傳染率，婦人的孩子就讀中壢某國小，還有一位讀高中的姪女住一起但不同樓，兩校今天預防性停課1天，孩子讀的班級停課7天。桃園市政府清潔大隊上午9點進入兩校消毒，國小那班昨晚就消毒。

另外，疫調發現清潔工上個月30、31日在忠貞市場擺攤，該市場跨中壢、平鎮屬於大型的傳統市場，市政府除了消毒也正考慮規畫篩檢站，讓附近的民眾能就近篩檢。

據指出，這一次並沒有比照去年北科附工全校師生篩檢的做法，原因是北科附工學生有確診，這次雖然清潔工確診，但是孩子和姪女、同住的其他家人篩檢後為陰性，因此決定學校不需要全面篩檢，改為採取預防性停課1天，小學生就讀的班級停課7天。姪女因為和女清潔工住不同樓層，沒有頻繁的接觸，採檢也是陰性，因此該班不需要停課7天。

女清潔工主要工作場所在機場防疫計程車區域，衛生單位匡列了600多名防疫司機，連夜通知採檢，至今天上午有過半的司機完成採檢，還有一半今天繼續通知儘快完成篩檢。