小黨拚大選難獲金主青睞 小額募款占九成

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
歐巴桑聯盟希望藉由自身投入選舉，降低政治參與門檻。報系資料照。 記者洪敬浤／攝影
歐巴桑聯盟希望藉由自身投入選舉，降低政治參與門檻。報系資料照。 記者洪敬浤／攝影

由於高額選舉保證金及競選經費，素人及小黨參選者參與政治面臨重重阻礙。綠黨副秘書長李春祥表示，由於綠黨較在意勞工、環保等議題，難以吸引大企業贊助，9成以上收入須仰賴小額募款；歐巴桑聯盟秘書長何語蓉也說，因捐政治獻金給政黨票得票率不到1%的小黨，捐款人無法抵稅，使小黨募款難度又更高。

李春祥指出，台灣選舉藏有許多利益交換，相較大企業押寶藍綠，小黨只能仰賴小額捐款支撐行政作業及選舉經費，單筆少則數百元，多則上千元，雖然金額都不多，但都相當珍貴。他也提到，雖綠黨目前僅在新竹縣市有3位民意代表，但今年將在台南、高雄尋覓青年戰將，希望獲得市民支持，保障小黨參政、發聲權利。

何語蓉指出，2018年大選，歐巴桑聯盟還沒成立政黨就已經推出21名參選人，今年預計推出38人，意即翻轉歐巴桑「三八」印象，傳達熱心助人、參與公共政策的草根精神。

何語蓉也表示，因政黨不能營利，無法販賣周邊商品，只能仰賴群眾捐款，但相較政黨票得票率超過3%的大黨，每年有數千萬甚至破億元補助，小黨只能靠自己募款，或是小額捐款維持運作，因此歐巴桑聯盟也開始透過募資平台，一方面宣揚政治理念，同時吸引民眾目光，進一步支持小黨參政。

Oen應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟表示，他2018年時也曾代表時力參選台北市議員，深知小黨參選人困境，如今回歸科技人身分，打造合法合規、低使用門檻的「一站式支持者關係經營平台」，整合理念闡述頁面、金流系統，希望藉此降低社會團體、政黨的成本，也讓支持者資源能發揮更大效用。

Oen應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟。圖／蕭新晟提供
Oen應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟。圖／蕭新晟提供

捐款 綠黨

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