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【即時短評】臨時會拚修憲 立法院真是民進黨開的？

聯合報 / 記者鄭媁林河名
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長劉世芳（左）、立委洪申翰（右）等舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算 10法案」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長劉世芳（左）、立委洪申翰（右）等舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算 10法案」記者會。記者黃義書／攝影

民進黨立院黨團先前將總預算案逕付二讀，創下國會惡例，引發軒然大波，經協商才重回正軌、退回委員會續審；隔沒幾天，又讓「地方制度法」修正草案逕付二讀，經國民黨團抗議後才改付委。如今召開臨時會，短短不到一個月，既要修憲，又要將地制法強渡關山，真以為「立法院是民進黨開的」？

竹竹併非不可討論，但壞在「呷緊弄破碗」，吃相難看。新竹市長林智堅棄選「大新竹市」，已算暫時為民進黨止血；但民進黨團不顧民意風向，執意在臨時會繼續力推修法，除了名不正、言不順，黨團總召柯建銘說要「讓群魔亂舞現形」，恐怕只讓暴衝立法的醜態原形畢露。

事實上，不僅在野黨都對「一字之修」的地制法存有疑慮，民進黨內也出現行政院應該提院版的聲浪；但以行政院目前態度看來，似乎沒有自提版本的打算。

民進黨團口口聲聲說是為新竹著想，但隻字未提若是「竹竹苗」合併升格，根本不用修地制法；更甭提日前已將升格計畫送內政部的彰化縣。在完全不討論「財政收支劃分法」、「行政區劃法」之下，堅持要先修地制法，真的是為地方發展著想嗎？執意要在農曆年前完成，究竟在急什麼？

除了地制法的修法爭議，修憲更是議案的重中之重。極其荒謬的是，這部影響國家至鉅的根本大法，竟然不是在平常會期充分討論，而是召開臨時會趕著過通過。就算照樣召開公聽會，想必也只是行禮如儀，聊備一格。攤開國內外的憲政紀錄，恐怕也不容易找到如此怪奇的修憲程序。

我國立法院運作，已讓臨時會「常會化」，早令人詬病。但不論是修憲或重大法案的審議，都有高度嚴肅性，絕不可倉促、草率。民進黨團挾國會多數，予取予求，已經食髓知味，但總預算案逕付二讀剛被輿論搧了耳光，臨時會還要專斷跋扈、橫柴入灶嗎？

民進黨 修憲 新竹

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