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臨時會拚修憲改地制法 學者：倉促、亂了套

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘等人3日舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算 10法案」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘等人3日舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算 10法案」記者會。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團提案召開臨時會，修憲及攸關大新竹合併升格的地制法修法都將列入討論議案，引起在野黨反彈。台大政治系教授王業立表示，憲法是國家根本大法，修憲應聆聽各方意見、尋求朝野共識，而非在立院匆促表決通過。台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，行政區劃法草案都還沒通過，就要通過地制法修法，「有點亂了套」。

王業立指出，目前修憲議題除了18歲公民權有共識，其他朝野都沒有太多討論，一般民眾更不了解，應先多聽各方意見，舉辦公聽會、邀集專家學者座談，如果在臨時會處理修憲，有無充分時間進行相關討論？

對於民進黨團喊出希望修憲複決綁年底大選，王業立坦言，「時間上比較匆促一點」，且上個月的公投中，民進黨才說因公投茲事體大、對事不對人，不宜綁大選，現在卻又改口要修憲複決綁大選，「難道修憲不重要、不是對事不對人？應考量這樣的說法民眾是否能接受。」

黃耀輝表示，民進黨團總召柯建銘推地制法修法，就是為了新竹縣市升格，但行政區劃法應是地方制度法更上位的法，行政區劃法都草案還沒通過，就要通過地制法修法，「道理上說不過去」。

黃耀輝說明，內政部在行政區劃法草案說明中指出，因直轄市與其他縣市差距太大，沒有發揮帶領區域發展領頭羊角色，才需要訂定行政區劃法，避免富都窮縣，但行政院都還沒通過行政區劃法草案，立法院卻要先推地制法修法，「到底急什麼？」

黃耀輝憂心，地制法只修1個字，未來除了新竹縣市可以升格，基隆、嘉義、宜花東是否可適用，恐造成混亂，且新竹縣市升格後，將跟現行6都分食統籌分配款，應先處理相關問題，而非為了一黨之私、個人利益，急著修法、破壞制度。

修憲 行政區劃法 新竹

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