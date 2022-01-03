林智堅上廣播談大新竹心路歷程 分析促合併升格原因

新竹市長林智堅宣布不參選2022大新竹市長後，今傍晚上廣播節目POP Radio《POP大國民》與主持人蔡詩萍暢談棄選大新竹市長的原因與過程，並分析他極力促成大新竹合併升格的原因；林智堅說，他的目標是希望故鄉更好，若選大新竹市長與此不能兩全，他又是修法上那個阻礙的石頭，那他就將自己搬走。

林智堅接受蔡詩萍專訪提到，去年12月24日立院沒有逕付二讀「地方制度法修正草案」後，他就覺得事情出現很大變數，因為戰線已經拉長，國民黨在公投輸掉後將會找到新的戰場，就是大新竹合併議題，藍營將會在政治操作上找到焦點與槓桿上的著力點，所以他當晚就起心動念，與民進黨立院總召柯建銘通話，表明有不參選的想法。

林智堅說，隔日再藉由媒體釋出訊息，指若可以促成修法「沒有非我選不可」，直到26日他就間接向蔡英文總統表達其想法，於27日與柯建銘一起去總統官邸報告，為讓國民黨不再做文章，他要宣布不參選大新竹市長，大家都說他「因人設事」，他也覺得對蔡英文很抱歉，蔡則說，這不是為了個人，而是為了台灣半導體發展與城市區域治理目標。

林智堅說，他認為大新竹合併升格才是他最期待的，個人選不選根本不重要，政治工作是一個偶然，未來還有很多可能。宣布不參選後，他反而覺得談大新竹合併議題更有力道，更輕鬆，更公允。

蔡詩萍提問為何大新竹合併這麼重要？地方上的反應如何？林智堅何時認為合併是重要議題呢？對此，林智堅說，新竹有重要的半導體產業，加上人口自然增加率，大新竹人口不斷增加，政府應該給民眾更好的環境。

另外，縣市分治後其實產生許多問題，比如交通，從竹北到園區，開車不塞車的話是15到20分鐘路程，但是上下班卻通常要花上40分鐘，下雨甚至超過1小時，因為沒有其他大眾運輸方案，20年前的新竹市長就在談輕軌計畫，但因為財源不足，至今難以推動。另外還有大新竹孩子的教育，縣市政府財源緊，面臨孩子要入學了學校卻還沒蓋好，若合併升格，一個政府自己的財政規模就能做這些事。

林智堅說，很多人質疑竹科是中央管轄，跟地方政府無關，但台積電要擴廠在竹縣寶山蓋二奈米廠房，一條路就要送縣市兩個地方政府審核，若只有一個地方政府，才能加速投資計畫，台積電上周也去拜訪台中市長盧秀燕，半導體產業要蓋廠，需要地方政府給予協助，當然與地方政府有關。

蔡詩萍問若新竹縣市合併，稅收會比現在好嗎？是否會擠壓到其他縣市？林智堅說，大家對於國土規畫法有很多誤解，蔡英文先前提過，台灣現在已是六都，未來要藉由竹竹合併升格以多核心發展帶動區域發展，不應該因此讓新竹停下來。根據中央統籌分配款分配辦法，新竹縣市合併升格後，剩下14個縣市可分到的中央款將更多，國民黨用財畫法卡合併升格沒有道理。預估縣市合併後財政規模可逐年擴大，估計大新竹總預算編列將從原先的550億元增加到800億元，甚至1000億元。

至於升格後其他縣市怎麼辦，林智堅分析，這須站在國土規畫來思考，長遠來說，台灣土地應該要有考量有幾個區域治理的城市，別再講直轄非直轄市，未來的目標應是縣市平權，若未來其他縣市水到渠成整併升格，才有辦法達到縣市平權。

而國民黨主張2026年竹竹苗合併升格，這是假議題，因為現在人口數就已經達到地制法標準，根本不用等這麼久，主要是竹縣與苗栗是三級政府，有鄉政市民代表，且多數都是國民黨籍，合併就代表他們會沒工作，而竹市有些議員雖不反對大新竹合併升格，卻主張不能倉促而行，這都是考量自己要選舉，害怕競爭。回顧2009年馬政府修地制法時也是很多紛擾，對的事情就要做，如果快，為何要慢？

林智堅說，現階段他會努力推動合併升格，再來是他的施政工作，要確保今年該完成的建設要完成，並照規畫走，這是他今年最重要的目標，既然已經公開不參選大新竹市長，就希望能順利促成縣市合併升格。