物價、房價高漲 江啟臣：蔡英文眼裡不要只有林靜儀

蔡英文總統在今年元旦文告裡表示通膨、房價是必須嚴肅面對的課題。國民黨立委江啟臣今天在臉書指出，物價房價節節高漲，薪資停滯凍漲，就是當前多數國人最沉重的痛，但與民眾切身之痛形成強烈對比的是，在蔡總統宣布物價房價是今年政府要嚴肅面對的問題後，4篇臉文又有3篇在挺林靜儀、拚選舉。

江啟臣指出，文告提及要嚴肅面對通膨、房價，這是正確的國政方向，也樂見蔡政府終於將通膨視為是問題，必須處理，而非是像去年底時講「沒有通膨只是物價上漲」這種幹話。但文告裡琳瑯滿目列出各種機制、方案和小組，來宣稱去年下半年已經進行處理，他要問蔡總統「您知道去年底的物價、房價，都創下歷史新高嗎？」

江啟臣指出，消費者物價指數在2016年是100，到2020年時才來到102.31，然而去年1至11月的累計平均，竟暴增到104.22。住宅價格指數同樣如此，在2016年第二季時為100.69，2020年第3季為106.89，但只歷經一年，去年第3季已高達114.83。

江啟臣質疑，一年的物價、房價漲幅抵過、超過前面4年，這難道還不嚴重嗎？這就是蔡總統元旦文告裡自豪的政策工具之成績嗎？當蔡總統說台灣的房價和物價漲幅比其他國家「溫和」，請問有考慮過，主計總處最新公布2020年的勞工薪資中位數年增率，是2016年以來新低嗎？

江啟臣說，去年1到10月的經常性薪資，經消費者物價調整後，更只有成長0.01%。他相信，絕大多數的民眾，更希望蔡總統能先履行總統的職責和承諾，再考量民進黨主席的事。