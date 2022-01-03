總預算案藍綠攻防 藍委：浮編濫編問題嚴重

立法院朝野擬召開臨時會處理111年度中央政府總預算案。國民黨立委李貴敏今指出，一連串嚴審預算攻防引發不少朋友關切，政府預算問題真的很大。首先，大量經費用在大內宣上，根本是浪費民脂民膏，對經濟發展或國家建設毫無助益；其次，浮編濫編問題嚴重，行政官員顯然不把百姓辛苦納稅錢當回事。

李貴敏指出，民進黨政府最近到處洋洋得意地自誇經濟很好，還說要重返20大經濟體。但經濟不能光看數據，更不要被大內宣口號給自我混淆，包括缺水、缺電等嚴重的五缺問題，政府至今拿不出一個政策解決；不光是國內產業關心，連外媒也在談台灣經濟六缺的狀況勢必要解決，這些問題，政府看到了嗎？

李貴敏認為，政府過分著重天然氣發電，不但國際形勢緊張的時候天然氣進不來，且價格拼命往上升，目前天然氣國際價格已是幾十倍飆漲，中油對外採購的新增費用，最後不還都是百姓分擔嗎？缺電問題不解決，不就影響企業決定是不是要留在台灣？

李貴敏說，政策的錯誤比貪汙還可怕，民進黨的能源政策是否務實，真的需要好好檢討。此外，民進黨政府更應該好好想想，為何熱錢都到股市、房市上面，導致股市、房市飆漲；又為何民眾投資選擇愈來愈少，除了既有半導體外，也沒有其他核心產業；難吸引創投或導引民間資金參與投入國家經濟建設。

李貴敏質疑，即便行政單位一再否認，但在預算審查過程中就能發現，政府機關並不是針對事實去編預算，很多照著去年預算往上加。即便是執行率明顯偏低的項目，今年預算還是按去年數目往上加。同時，原本特別預算應該是基於急迫性而有特別的需要，最近呈現特別預算常態化問題。

她舉例，例如軍購，也是編特別預算，有些衹是從年度預算挪移過來罷了，這不是掩耳盜鈴嗎？花的錢還是一樣，衹是會計上的意義而已，無非是迴避負債上限的限制，把預算都編到特別預算，完全沒有財政紀律可言。

李貴敏說，結果，政府連續三年總預算破2兆元，政府資本支出卻年年下滑，已降到12.76%，用在經濟發展的比例越來越少，國家競爭力的未來在哪？民眾每人背負將近25萬元債務，執政黨還不檢討嗎？胡編、濫編這麼嚴重，在野黨當然要一點一滴嚴審預算。