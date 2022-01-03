遭林昶佐質疑在地政績 鍾小平：你的政治生命需救護車

無黨籍立法委員林昶佐罷免案將於1月9日進行投票，正反兩方全力邀人站台，林昶佐表示，有注意到罷免團體那邊，找更多人來站台，他認為應回到罷免本質，他更質疑發起罷免之一的鍾小平，替中正萬華做過什麼。鍾小平批評，林昶佐騎單車掃街是垂死掙扎，「你的政治生命需要救護車」，疫情期間他集資200萬，買6萬瓶酒精搶救人民性命，協助許多民眾轉診救了無數人命。

林昶佐今與台北市議員黃郁芬、林亮君、苗博雅、林穎孟、邱威傑、苗栗縣議員曾玟學、黑潮城市發展協會理事長吳崢共同出席單車大掃街啟動記者會。

而罷免方動作，包括北市議員應曉薇預告1月5日將邀孫文學校總校長張亞中共同宣講下架林昶佐，1月8日也將舉辦疫情罹難家屬點燈活動。北市議員鍾小平表示，罷免方的選前之夜將辦在青年公園，明天開始尋找選前之夜，會去中央黨部送邀請函，包括朱立倫、趙少康、黃健庭都是他希望邀請的對象。

林昶佐表示，有注意到罷免團體那邊，找更多人來站台，他認為應回到罷免本質，如今連國民黨資深里長都認同他的選民服務，罷免方就不能無視罷免理由，只顧找人站台，他更質疑發起罷免之一的鍾小平，替中正萬華做過什麼。

鍾小平批評，林昶佐騎單車掃街是垂死掙扎，「你的政治生命需要救護車」；至於遭林昶佐質疑在地政績，鍾小平說，在防疫期間，林昶佐遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆，他則是集資200萬，買6萬瓶酒精搶救人民性命，協助許多民眾從西園醫院轉診新光醫院、榮總，救了無數人命，林昶佐只在被罷免時才出來，對地方不聞不問，怎有臉批評他。

清林散昶團隊發言人高毓安表示，公民團體立場是這樣，個人非常推崇林昶佐在政壇的好人緣，可以找到民進黨站台，當然是好人緣，但今天要選的是代表在地的民意代表，而不是選擇好人好事代表，現在只是一直在迴避罷免方提出的三大問題，搞得很風花雪月，這不是一個踏實的立委該做的事。