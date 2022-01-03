韓國瑜重出江湖 能再撼動台灣政治嗎？

（德國之聲中文網）台灣前高雄市長、前國民黨總統候選人韓國瑜，周日（2日）在台北舉辦新書見面會，主辦方稱有上萬名支持者參加，氣氛高昂。雖然韓國瑜尚未松口要重返政壇，但高人氣顯示他仍有一定的政治能量，這樣的支持度能否轉換成選票，成為國民黨助力，或是未來再次參政的基礎，台灣學者皆持保留態度。

這場新書見面會，是韓國瑜歷經總統選舉敗選、遭高雄市民罷免後的首場個人大型活動，部分台灣媒體稱之為韓國瑜復出參政的起點。活動中，韓國瑜和支持者合唱多首歌曲，並表示對台灣的現況感到憂慮與憤怒，當被問及是否會參加年底的台灣縣市長選舉時，韓國瑜則表示，離開政壇後很想做公益，並未透露任何參選計劃。

學者認為，這次的活動顯示出韓國瑜仍有一群堅定的支持者，但和總統選舉及罷免投票結果相同，支持力道雖強但人數不夠多。台灣政治大學政治系教授俞振華向德國之聲表示，「韓粉」的連結度本來就很高，但問題是「數量不足以讓你贏得選舉」，他說：「別說總統大選，連高雄罷免都沒辦法贏。」

2020年6月韓國瑜遭高雄市民投票罷免，成為台灣史上首位被罷免的直轄市長。更早前，他2020年1月代表國民黨參選台灣總統選舉，得票率38.61%，敗給獲得台灣總統選舉史上最高票的蔡英文，她的得票率超過57%。

欲轉換形象

俞振華解釋，韓國瑜應該是希望藉由做公益轉換形象，藉此吸引新的支持者。他說，現在支持韓國瑜的仍是以之前的「韓粉」為主，並沒有增加其他族群。他認為，韓國瑜若未體認到需要擴張（支持者），增加量而不是質，「現在聚集的幾萬人沒有太大意義」。

他向德國之聲分析：「他（韓國瑜）應該也從上屆總統選舉體認到，的確有群死忠韓粉，他們的意識形態不見得是支持大中國，而是反建制的民粹色彩，像是市井小民、中下階層的農民等等，這些支持者仍在，不過比例有多少，很難預估。」

不過他也指出，那些（韓粉）人，無法超越（選民人口）半數，因此他無法獲得大位，若要得大位就必須扭轉形象。

台灣東海大學政治學系副教授張峻豪則提出類似看法，他說，韓國瑜是透過活動凝聚聲勢，測試自己的人氣。但他認為，2日參加活動的人是以深藍支持者為主，也是國民黨的「基本盤」。

「韓國瑜是國民黨內唯一能集結深藍支持者的人，在國民黨聲勢低迷的情況下，韓國瑜可以吸引深藍支持者，」他說。

更團結或更分裂？

有台灣媒體指出，韓國瑜的高人氣讓國民黨主席朱立倫在內的黨內高層感到緊張，朱立倫周一（3日）向媒體表示，對國民黨來講，他希望每個同志受到更多的歡迎，「會非常開心地、正面的看待每一件事情。」

不過，張峻豪認為，韓國瑜的人氣的確會讓國民黨的其他高層有壓力，因為他成功吸引了許多深藍支持者，且他也尚未放棄政治這條路。

他向德國之聲解釋，國民黨除了鞏固基本盤（原有的支持者），也在努力吸取中間選票，但光是爭取「深藍選票」黨內就有競爭，且目的是維系「黨內地位」而不是爭取更多選票，「這是國民黨走不出的困境」。

張峻豪表示，韓國瑜這次出書辦活動，比較多的是他個人的聲勢和「試水溫」，因此很難說是否對國民黨有益。他認為，韓國瑜親中形象可以吸引深藍選民，但又很難讓中間選民喜歡，這樣人氣很難跟「為國民黨拿到選票」劃上等號。

俞振華則向德國之聲表示，國民黨內部對於兩岸論述仍有很大的歧見，因此要團結比較困難。至於韓國瑜是否能促使國民黨團結或使之更分裂，他認為，韓國瑜短期內仍不會參與選舉，所以對黨內其他高層人士並不構成威脅，自然沒有團結或導致分裂的影響。

俞振華進一步指出，國民黨若要重新團結，應透過有實力的地方諸侯（縣市長），一點一滴累積共識，而不是傳統由上到下來指導政策，才有團結的可能性。

中國官媒炒韓國瑜復出

中國官媒也十分關注韓國瑜的復出，並強調他「人氣高」，是「近期藍綠政治人物的最大場」。

中評社分析，在國民黨四大公投失利，支持者深感挫折之時，「韓國瑜此時的亮相，剛好成為他們唯一的寄托，時機可說恰到好處」，並稱韓國瑜人氣不減，可能成為已長久處在低迷氣氛的國民黨的強心針，並稱「黨中央和主席朱立倫頭要抱著燒了」。

《海峽導報》則引述馬英九團隊核心人物、二二八紀念館首任館長廖繼斌說法稱，「能夠集結仇恨力量去撤換跋扈的蔡英文政權的人，只有韓國瑜」，顯見韓國瑜在中國官媒上的正面形象。

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