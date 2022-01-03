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沒回台灣！前大使吳進木獲尼加拉瓜國籍遭疑叛國 外交部說明

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦（右2、3）去年11月接受尼京市長Reyna Rueda（右1）及副市長Enrique Armas（左2）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左1）在場見證。圖／取自僑委會網站
駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦（右2、3）去年11月接受尼京市長Reyna Rueda（右1）及副市長Enrique Armas（左2）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左1）在場見證。圖／取自僑委會網站

尼加拉瓜與我斷交後，前駐尼大使吳進木獲尼國國籍且未歸國，遭民進黨前立委林濁水質疑叛國；外交部今指出，吳進木去年因個人生涯規畫申請退休獲准，他曾向外交部表示，因其太太健康因素，目前暫時無法返回台灣。

林濁水昨在臉書發文指出，吳進木在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國藉；在斷交前夕報回來的都是好消息，斷交大事發生還不回台報告。「一連串的不合理！」

林濁水並寫道，「完全是叛國行徑，外交部還替他說話，國安系統在做什麼？太不像話了！還不認真追查？」他並認為銓敘部應馬上先追回退休金。

外交部發言人歐江安今說明，吳進木是在去年9月28日因個人生涯規畫申請退休獲准，已於11月17日離任，並辦妥退休離職手續。

歐江安說，吳進木曾向外交部表示，因其太太的健康因素，目前暫時無法返回台灣；就此，外交部長吳釗燮已於去年12月23日在立法院應詢時做出說明，目前外交部沒有進一步評論。

尼加拉瓜於當地時間去年12月9日（台灣12月10日）與我斷交，尼國政府隔日授予吳進木夫婦尼加拉瓜國籍，表示吳進木擔任大使期間，對尼國社會、經濟和科技等方面貢獻良多，也增進兩國的外交關係和情誼。

外交部 斷交 林濁水

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