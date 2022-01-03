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反對臨時會討論修憲、地制法 藍黨團：焦點放總預算

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨黨團秘書長陳玉珍。記者曾原信／攝影
國民黨黨團秘書長陳玉珍。記者曾原信／攝影

民進黨立法院黨團今提案立法院於5日至28日召開臨時會，處理修憲議題及2大預算案，並將攸關大新竹合併升格的地制法修正草案等，一併納入臨時會討論議案中。國民黨立院黨團書記長陳玉珍表示，國民黨主張把焦點放在111年度中央政府總預算案，以及2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案。

陳玉珍指出，國民黨也同意召開臨時會，處理兩項重大預算案，希望在農曆春節前盡快三讀，但民進黨要加入其他案子，包括修憲、地制法等，國民黨團絕對反對。除了修憲是重大工程，朝野立委提出很多修憲案，民進黨不能只想過18歲公民權，就不討論其他提案。

陳玉珍說，國民黨同樣支持下修18歲公民權，但難得有修憲機遇，涉及國家體制等相關議題必須納入討論。民進黨這麼著急自臨時會討論修憲，是為了想綁大選複決，但去年公投才剛確定與大選脫鉤，修憲是對事的議題，奉勸民進黨不要馬上違反人民的意志。

針對地制法，陳玉珍表示，國民黨也已草擬「地制法」相關修正草案，但他們希望在下個法案會期討論，並要求政院一併提出版本，以及財政收支劃分法、行政區劃法等配套也要有所因應，不是因為一人退選所以趕著修法。

修憲 國民黨 民進黨

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