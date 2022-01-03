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北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

駐美代表處累積10人確診 將實施分組上班

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐美代表處。報系資料照片
駐美代表處。報系資料照片

Omicron變種病毒疫情蔓延，駐美國代表處近日累積確診人員共10名，將自3日實施分組上班，領務服務也受影響。

外交部今發布新聞稿指出，駐美處2日新增5名確診新冠肺炎案例，其中一名人員已安排住院治療，其餘均屬症狀輕微或無症狀，並依規定居家隔離中；駐處已即安排曾與確診者有接觸的同仁再次進行PCR檢測，並將持續注意相關人員健康狀況。

外交部表示，考量駐美處近日來已累積確診人員共計10名，為維護同仁安全及公眾健康，駐處將自1月3日起實施分組上班；領務服務將自1月10日起，改為上午9時至12時開放收、取件，也鼓勵自費郵寄取件，下午領務大廳則暫停對外開放。

美國疫情再度上升，外交部已提醒駐美各處密切注意疫情變化且應加強落實防疫措施，並將隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以兼顧同仁健康及核心業務的推動。

疫情 外交部 美國

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