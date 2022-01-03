防疫車隊旅館、機場人員打第3劑 鄭文燦：務必百分之百
台北市防疫旅館疑似再現群聚感染事件，北市府將公告防疫旅館員工應打第3劑疫苗，否則考慮開罰。桃園市長鄭文燦今受訪表示，包括機場從業人員、機組員、防疫車隊、防疫旅館工作人員都一律要打第3劑，目前已經陸續接種，「必須要接種到百分之百」，市府上周也決定全市32家防疫旅館的工作人員每天都要做口水PCR篩檢，務必讓防疫做到滴水不漏。
鄭文燦表示，去年防疫計程車載運高達2萬3000多趟次，平均每天載64趟，現在春節專案高峰期即將來臨，桃園已增加防疫車隊數量，如防疫計程車從534輛增加到982輛，另有10輛防疫巴士負責服務苗栗以南地區，市府已安排第3劑接種，提高防疫車隊保護力。
鄭文燦說，接下來1個多月春節專案會高強度執行，無論旅客選擇14+0、10+4、7+7哪種檢疫方意，呼籲所有入境民眾，居家檢疫期間還是要跟家人做好隔離，也提醒防疫車隊人員要做好全程防護、單次消毒原則。
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