快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

防疫車隊旅館、機場人員打第3劑 鄭文燦：務必百分之百

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今受訪表示，包括機場從業人員、機組員、防疫車隊、防疫旅館工作人員都一律要打第3劑。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今受訪表示，包括機場從業人員、機組員、防疫車隊、防疫旅館工作人員都一律要打第3劑。記者朱冠諭／攝影

台北市防疫旅館疑似再現群聚感染事件，北市府將公告防疫旅館員工應打第3劑疫苗，否則考慮開罰。桃園市長鄭文燦今受訪表示，包括機場從業人員、機組員、防疫車隊、防疫旅館工作人員都一律要打第3劑，目前已經陸續接種，「必須要接種到百分之百」，市府上周也決定全市32家防疫旅館的工作人員每天都要做口水PCR篩檢，務必讓防疫做到滴水不漏。

鄭文燦表示，去年防疫計程車載運高達2萬3000多趟次，平均每天載64趟，現在春節專案高峰期即將來臨，桃園已增加防疫車隊數量，如防疫計程車從534輛增加到982輛，另有10輛防疫巴士負責服務苗栗以南地區，市府已安排第3劑接種，提高防疫車隊保護力。

鄭文燦說，接下來1個多月春節專案會高強度執行，無論旅客選擇14+0、10+4、7+7哪種檢疫方意，呼籲所有入境民眾，居家檢疫期間還是要跟家人做好隔離，也提醒防疫車隊人員要做好全程防護、單次消毒原則。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園兒美館34億山丘外觀 鄭文燦：明年3月啟用文化地標

林靜儀造勢 屏縣長、桃市長為全國矚目中二選戰助講

先趕高雄再衝往台中 鄭文燦：中二選區有指標性

每年只要90元 桃園農保投保率可望破5成

相關新聞

元旦升旗被罰站 柯文哲：我無所謂 怎感覺大家興風作浪

總統府元旦升旗，台北市長柯文哲「被罰站」40分鐘引熱議，包括藍營議員、民眾黨都在臉書貼文要求總統府道歉，副市長黃珊珊則認...

參選2022？于北辰：不會加入別黨 要選就是無黨籍

近日退出國民黨的退役少將于北辰上午接受電台訪問表示，他絕對不會加入別的政黨，就算加入任何政黨，身上藍色的衣服是脫不掉的，...

防疫車隊旅館、機場人員打第3劑 鄭文燦：務必百分之百

台北市防疫旅館疑似再現群聚感染事件，北市府將公告防疫旅館員工應打第3劑疫苗，否則考慮開罰。桃園市長鄭文燦今受訪表示，包括...

出外學子返鄉投票看這！ 台北、台中往返列車僅200元

1月9日將舉行台北中正萬華立委罷免案，及台中第二選區立委補選。由於1月9日適逢大專院校期末考，「民主返鄉雙線對開！010...

1月9日補選、罷免 中選會、選委會設指揮應變中心

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選、第10屆立法委員台北市第5選舉區罷免案，將於1月9日舉行投票。為確保選民權益並...

上萬韓粉出動！蔡易餘：韓國瑜讓戰鬥藍「瑟瑟發抖」

高雄市前市長韓國瑜昨舉辦新書見面會，吸引逾萬名支持者擠爆台北大安公園露天音樂台，被外界視為衝擊黨主席朱立倫地位。民進黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。