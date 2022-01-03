出外學子返鄉投票看這！ 台北、台中往返列車僅200元

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聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
1月9日將舉行台北中正萬華立委罷免案，及台中第二選區立委補選。無黨籍台北市議員林亮君、社民黨北市議員苗博雅、黑潮城市發展協會理事長吳崢再次發起返鄉投票共乘巴士活動。圖／報系資料照
1月9日將舉行台北中正萬華立委罷免案，及台中第二選區立委補選。無黨籍台北市議員林亮君、社民黨北市議員苗博雅、黑潮城市發展協會理事長吳崢再次發起返鄉投票共乘巴士活動。圖／報系資料照

1月9日將舉行台北中正萬華立委罷免案，及台中第二選區立委補選。由於1月9日適逢大專院校期末考，「民主返鄉雙線對開！0109返鄉投票共乘巴士」提供台北往返台中，及台中往返台北雙路線的共乘巴士，乘客分攤後僅酌收200元費用，讓在外就學的青年們返鄉投票。

黑潮城市發展協會理事長吳崢，與台北市議員林亮君、苗博雅，以及默契咖啡共同舉辦「民主返鄉雙線對開！0109返鄉投票共乘巴士」，報名資訊將發布在吳崢、林亮君及苗博雅的粉專，報名者不限投票意向，車資共同分擔，報名的乘客須攜帶身分證件以落實實名制，車上亦會安排隨車人員及防疫措施。

林亮君說明，這次返鄉巴士分別開設兩個路線，分別是台北往返台中中二選區，及台中往返台北中正萬華。中二選區預計停靠靜宜、霧峰及烏日，往返台北的路線，則會從台中忠明國小出發直達台北自由廣場。

林亮君呼籲，1月9日適逢大專院校期末考，也剛好是禮拜天，恐因隔天就要上班上課，而影響投票率。這次舉辦當天往返的共乘巴士，乘客分攤後，僅酌收200元費用，歡迎還沒安排交通方式的朋友多加利用。

苗博雅表示，這次比照上次台中中二選區罷免案，舉辦共乘巴士，不限投票意向，都可以報名。主要是希望降低返鄉投票的門檻，民主不是有錢有閒的人特權，應該是公平的參與。

吳崢表示，台中中二選區的朋友，可能因為短期屢次返鄉投票而感到疲乏，但想趁這個機會呼籲兩種朋友，一定要站出來。一是2020年有站出來投票選出立委的選民，二是對社會現況不滿意的選民。

吳崢說明，罷免案的本質，是對當初的選擇進行「再確認」，如果在這個過程，沒有站出來，就形同當初的意見被否決，相當可惜。另外，罷免制度在政治上的意義是「直接民權」，讓選民有機會直接表達意見。有投票的機會，卻沒有出席，形同自己的意見從缺，非常可惜。若交通因素是阻卻返鄉投票的原因，請務必利用這次的返鄉專車，落實自己的權益。

苗博雅指出，從2021年的兩場罷免案，及四項公投的結果，都看到雙方差距不大，可見任何一票都相當重要。投票率的高低，對整體結果有關鍵性的影響。「民主是公民得到充分且正確的資訊後，站出來表達意見，越多人站出來，投票結果就越有意義。」

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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