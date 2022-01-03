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1月9日補選、罷免 中選會、選委會設指揮應變中心

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台中立委補選戰況激烈，民進黨候選人林靜儀競選總部主委、交通部前部長林佳龍，今早被發現清晨7點，站在明道中學對面的路口拉票。圖／林靜儀競選團隊提供
台中立委補選戰況激烈，民進黨候選人林靜儀競選總部主委、交通部前部長林佳龍，今早被發現清晨7點，站在明道中學對面的路口拉票。圖／林靜儀競選團隊提供

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選、第10屆立法委員台北市第5選舉區罷免案，將於1月9日舉行投票。為確保選民權益並使投開票作業順利進行，中選會、台中市選委會及台北市選委會當天也會開設選務指揮應變中心，以掌握各項選務狀況，進行通報並即時處理。

中選會指出，此次中2選區缺額補選競爭較為激烈，投票日當天中選會將由副主委陳朝建率隊進駐台中市選委會，並由中選會委員、台中市選委會選監委員配合檢警部署，於該選區共計258個投開票所隨時巡迴監察，以確保選務順遂。

針對該選區補選監察員派任爭議，中選會表示，他們與台中市選委會均有「主任監察員如發現監察員有執法不公時應予制止，不服制止時可取消其資格」、「監察員受主任監察員監督，應嚴守分際執行任務，若不按規定執行監察職務，依法辦理」的共識及決定外，也定會嚴格執行投票所開票所監察員推薦及服務規則的各項規定，督促每位主任監察員、監察員依法辦理選務，不得擅離職守或有任何違法行為。

同時，警政署及台中市政府警察局也決定每投開票所再增派1名警衛人員，以加強選務秩序的維安，並做好保障選民權益的各項工作。

中選會提醒民眾，投票日在投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

中選會說明，由於此次立委補選及罷免是同日舉行投票，除投票率係罷免投票通過與否的門檻外，中選會暨所屬選委會循例不會做任何投票率預估，並籲請民眾配合各項選舉法令與選務防疫措施的規定，珍惜並尊重自己及他人手中的每張選票。

台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒上午在龍井區掃街時，揮手向民眾致意。記者黃寅／攝影
台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒上午在龍井區掃街時，揮手向民眾致意。記者黃寅／攝影

投票率 中選會 選委會

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