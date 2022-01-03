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資深里長吶喊「國民黨硬起來」 朱立倫回：一定很硬

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，市議員黃紹庭（左二）、陳若翠等人作陪。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，市議員黃紹庭（左二）、陳若翠等人作陪。記者王慧瑛／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄出席前立委羅傳進告別式，結束後走訪地方3處宮廟參拜，也與基層里長互動。高雄市前金區里長聯誼會主席黃崑光在朱要搭車離去時，高分貝吶喊「國民黨硬起來、主席硬起來」，朱回說，「一定很硬」。

黃崑光說，高雄藍營基層瀰漫一股焦慮感，憂心黨中央高層領導態度無法帶起戰鬥力，黨將節節敗退，他感嘆，綠營辯護能力、求勝鬥志都旺盛，國民黨太過溫和，常有分裂隱憂，他形容「綠營氣勢像高山獒犬，對準目標咬住不放；藍營特質像吉娃娃，氣勢差一截」。

黃崑光黨齡超過40年，連任5屆里長，他說，高雄縣市合併前，原高雄市藍綠基本盤勢均力敵，加入原高雄縣後，藍綠結構改變，加上綠營長期執政，藍綠聲勢消長差距拉大。2022年選舉逼近，黃希望黨要盡早部署，找出強而有力母雞帶頭衝，他說，無黨籍立委高金素梅特質有拓票能量，高雄市前副市長李四川留給高雄人評價也不錯，都是合適人選。

對於基層里長憂心忡忡，朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，獲得高雄市民認同，會持續努力深根基層，對城市未來願景提出好政策，市長候選人布局會在農曆年後逐步展開。國民黨高雄市黨部主委許福明透露，正持續接觸各方人才，會找出藍營、市民都接受的好人選，對中間選民也有號召力，有信心贏回高雄。

國民黨主席朱立倫（左）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，鼓壽宮董事長蔡瑞彬送上宮誌、錢母等心意。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，鼓壽宮董事長蔡瑞彬送上宮誌、錢母等心意。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，市長選戰布局會在農曆年後逐步展開。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，市長選戰布局會在農曆年後逐步展開。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，市議員黃紹庭（左）、陳若翠等人作陪。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，市議員黃紹庭（左）、陳若翠等人作陪。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，市長選戰布局會在農曆年後逐步展開。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，市長選戰布局會在農曆年後逐步展開。記者王慧瑛／攝影
高雄市前金區里長聯誼會主席黃崑光在國民黨主席朱立倫要搭車離去時，高分貝喊「國民黨硬起來、主席硬起來」。
高雄市前金區里長聯誼會主席黃崑光在國民黨主席朱立倫要搭車離去時，高分貝喊「國民黨硬起來、主席硬起來」。
國民黨主席朱立倫今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，黨部主委許福明（右一）、市議員黃紹庭（前）、陳若翠（左一）等人作陪。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，黨部主委許福明（右一）、市議員黃紹庭（前）、陳若翠（左一）等人作陪。記者王慧瑛／攝影

高雄市 國民黨 朱立倫

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