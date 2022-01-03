資深里長吶喊「國民黨硬起來」 朱立倫回：一定很硬

國民黨主席朱立倫今天到高雄出席前立委羅傳進告別式，結束後走訪地方3處宮廟參拜，也與基層里長互動。高雄市前金區里長聯誼會主席黃崑光在朱要搭車離去時，高分貝吶喊「國民黨硬起來、主席硬起來」，朱回說，「一定很硬」。

黃崑光說，高雄藍營基層瀰漫一股焦慮感，憂心黨中央高層領導態度無法帶起戰鬥力，黨將節節敗退，他感嘆，綠營辯護能力、求勝鬥志都旺盛，國民黨太過溫和，常有分裂隱憂，他形容「綠營氣勢像高山獒犬，對準目標咬住不放；藍營特質像吉娃娃，氣勢差一截」。

黃崑光黨齡超過40年，連任5屆里長，他說，高雄縣市合併前，原高雄市藍綠基本盤勢均力敵，加入原高雄縣後，藍綠結構改變，加上綠營長期執政，藍綠聲勢消長差距拉大。2022年選舉逼近，黃希望黨要盡早部署，找出強而有力母雞帶頭衝，他說，無黨籍立委高金素梅特質有拓票能量，高雄市前副市長李四川留給高雄人評價也不錯，都是合適人選。