韓國瑜新書會聲勢不弱 朱立倫：希望每一位同志都更強

高雄市前市長韓國瑜昨舉辦新書見面會，吸引逾萬名支持者擠爆台北大安公園露天音樂台，綠營人士認為，韓國瑜用新書發表會宣告回歸政壇，相信國民黨從主席朱立倫到各地方諸侯，都會深感壓力。對此，朱立倫今天回應，我希望每一位同志都好，每一位同志都更強、更受歡迎，只有民進黨希望國民黨弱，希望國民黨內對立。

高雄市前市長韓國瑜未來動向受關注，民眾黨立委張其祿受訪指，韓國瑜回歸，代表國民黨主席朱立倫失去有效領導，韓國瑜力量仍難撼動。

朱立倫今天在高雄受訪指出，對於國民黨來說，他希望每一位同志都好、更強，且受到更多歡迎，正面看待每一件事情，只有民進黨才會希望國民黨弱、希望國民黨互相對立。