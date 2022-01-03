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韓國瑜新書會聲勢不弱 朱立倫：希望每一位同志都更強

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜以公益轉身方式復出，國民黨朱立倫說，他希望每一位同志都好、更強，且受到更多歡迎，正面看待每一件事情，只有民進黨才會希望國民黨弱、希望國民黨互相對立。記者王慧瑛／攝影
高雄市前市長韓國瑜以公益轉身方式復出，國民黨朱立倫說，他希望每一位同志都好、更強，且受到更多歡迎，正面看待每一件事情，只有民進黨才會希望國民黨弱、希望國民黨互相對立。記者王慧瑛／攝影

高雄市前市長韓國瑜昨舉辦新書見面會，吸引逾萬名支持者擠爆台北大安公園露天音樂台，綠營人士認為，韓國瑜用新書發表會宣告回歸政壇，相信國民黨從主席朱立倫到各地方諸侯，都會深感壓力。對此，朱立倫今天回應，我希望每一位同志都好，每一位同志都更強、更受歡迎，只有民進黨希望國民黨弱，希望國民黨內對立。

高雄市前市長韓國瑜未來動向受關注，民眾黨立委張其祿受訪指，韓國瑜回歸，代表國民黨主席朱立倫失去有效領導，韓國瑜力量仍難撼動。

朱立倫今天在高雄受訪指出，對於國民黨來說，他希望每一位同志都好、更強，且受到更多歡迎，正面看待每一件事情，只有民進黨才會希望國民黨弱、希望國民黨互相對立。

他說，國民黨和韓國瑜等黨內人士會團結在一起，彼此相互支持，韓市長投身公益，書中12個主題都很棒，韓市長也有送《韓先生來敲門》這本書給他，雙方聊了很多，接下來韓要投入很多公益計畫，他也會盡力幫忙。

國民黨主席朱立倫（左）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，鼓壽宮董事長蔡瑞彬送上宮誌、錢母等心意。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，鼓壽宮董事長蔡瑞彬送上宮誌、錢母等心意。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，鼓壽宮董事長蔡瑞彬送上宮誌、錢母等心意。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天拜訪高雄市新興區鼓壽宮，鼓壽宮董事長蔡瑞彬送上宮誌、錢母等心意。記者王慧瑛／攝影

韓國瑜 國民黨 朱立倫

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