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時代力量七歲了 辦黨慶暨募款餐會儲備大選軍糧

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量今舉辦「改變持續，與力同行」七周年黨慶暨感恩募款餐會記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量今舉辦「改變持續，與力同行」七周年黨慶暨感恩募款餐會記者會。記者吳亮賢／攝影

時代力量創黨將滿七周年，將於本月23日舉辦黨慶暨感恩募款餐會，為今年地方大選儲備經費。黨主席陳椒華表示，針對縣市長參選人，提名小組一直在討論中，今年將以「改變持續、與力同行」作為競選主軸，期許能成為關鍵第三勢力，力爭屬於台灣人民的公平正義。

陳椒華指出，時力2015年創黨，歷經全國、地方選舉，努力站穩腳步，2018年喊出「來吧！新世代」號召年輕人參政，2020年提出「公平正義，改變台灣」訴求，三名立委成功進入國會，針對台灣社會居住正義、勞工權益、兒少、主權、環保、交通改革等議題，持續推進。

時代力量秘書長白卿芬說，2018年選舉後，10多位素人進入地方議會帶來改變，多次民調結果，時力在年輕族群中是最佳品牌，這代表過去4年的努力讓年輕朋友認同，今年選舉將持續改變動能、繼續推出素人參選。

立委邱顯智說，高保證金門檻使青年參政困難，希望能讓青年透過時力這個平台進入公共政治領域，因此發動募款餐會，協助募資；立委王婉諭表示，改變需要更多朋友同行，希望大家給予支持，讓改變持續。

對於2022縣市長選舉，陳椒華表示，提名小組持續討論中，開春之後也會繼續跟有意願參選者溝通，「最後會不會有候選人，今年會給大家一個交代」；至於竹竹合併議題，她認為，有很多重要議題比草率通過地方制度法修法更重要，作為負責任在野黨會監督政府的不當修法，參選人則交由決策委員會作共識討論。

針對花東布局，陳椒華也提到，花蓮地方黨部已重新運作，台東還在繼續努力，她長期在社運界也非常關心東部發展，像是美麗灣、蘇花高、蘇花改、蘇花替等議題，「今年在花蓮會有候選人」。

陳椒華 時代力量

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