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與韓國瑜合作？柯文哲：爭取跟每個人合作
高雄市前市長韓國瑜出新書「韓先生來敲門」，昨天在大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，現場擠爆超過5千人，被視為韓國瑜為復出參政的起手式，台北市長柯文哲今天被問及，是否未來可能尋求韓國瑜支持？柯文哲今天表示，選舉當然是要爭取每一個人合作，爭取每一張選票。至於韓國瑜要做什麼事，他都祝福，海闊天空，想做什麼都做什麼。
對於韓國瑜日前也接任「台北市典亮慈善基金會」董事長一職。柯文哲說，人家要接基金會那是人家的權利，也許他想做什麼，但通常是這樣，都不需要叫一個人去評論一個人做什麼事，很無聊。
柯文哲說，韓國瑜做什麼事，他都尊重、甚至祝福，海闊天空，想做什麼都做什麼，至於選舉，當然要爭取每一個人合作，爭取每一張選票，這個都有標準答案。
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