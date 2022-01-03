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元旦升旗被罰站 柯文哲：我無所謂 怎感覺大家興風作浪

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天表示，「以我的個性，你叫我站，我就站，不會囉哩叭唆，不會在意、小題大作」，「我倒覺得很奇怪，當事人都覺得無所謂，怎麼大家....感覺很喜歡興風作浪。」記者林麗玉／攝影
柯文哲今天表示，「以我的個性，你叫我站，我就站，不會囉哩叭唆，不會在意、小題大作」，「我倒覺得很奇怪，當事人都覺得無所謂，怎麼大家....感覺很喜歡興風作浪。」記者林麗玉／攝影

總統府元旦升旗，台北市長柯文哲「被罰站」40分鐘引熱議，包括藍營議員、民眾黨都在臉書貼文要求總統府道歉，副市長黃珊珊則認為以防疫人數為由獨漏首都市長很無言。不過當事人柯文哲今天表示，「以我的個性，你叫我站，我就站，不會囉哩叭唆，不會在意、小題大作」，「我倒覺得很奇怪，當事人都覺得無所謂，怎麼大家....感覺很喜歡興風作浪。」

對於元旦升旗被罰站，柯文哲說，這個國家有其他更重要的事，不要浪費太多時間，他都不在意，旁邊的人怎麼奇怪「這麼熱烈幹什麼....」。

由於黃珊珊昨天也在臉書說，她下午接到總統府秘書長李俊俋致電，要她向柯市長轉達，黃珊珊直接電話中回，「應該直接向市長說明」。黃珊珊今天也還原接電話的時間是在下午4點多，柯文哲則是在下午4點52分才接到府秘書長李大維電話。

對於民眾黨頻針對此事砲轟總統府，柯文哲今天也說，他已經跟黨的人講，人活在世界上，每樣東西都計較幹什麼，沒有必要，「就算安排怪怪的，過去就算了」，是不是沒有其他事情可以做？昨天也發LINE要黨針對此事，不可以再發言。

黃珊珊則表示，她去參加任何活動，都會尊重主辦單位的安排，但安排問題若是基於防疫人數，獨漏到台北市長，她覺得「這是比較不可思議」。

柯文哲 黃珊珊 總統府

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