快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

柯文哲總統府外「罰站」 朱立倫批：傲慢對待在野黨主席

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
台北市長柯文哲元旦清晨參加總統府前升旗典禮，冷風中「被罰站」近40分鐘，國民黨主席朱立倫批總統府、民進黨態度傲慢，應向柯文哲道歉。記者王慧瑛／攝影
台北市長柯文哲元旦清晨參加總統府前升旗典禮，冷風中「被罰站」近40分鐘，國民黨主席朱立倫批總統府、民進黨態度傲慢，應向柯文哲道歉。記者王慧瑛／攝影

台北市長柯文哲元旦清晨參加總統府前升旗典禮獨自吹冷風，國民黨主席朱立倫今天到高雄被問及此事，也拉高分貝為柯抱不平，他說，柯是在野黨主席，也是首都的市長，竟遭總統府、民進黨用傲慢態度對待，應向柯道歉，否則以後誰還願意參加總統府活動。

總統府元旦升旗典禮餘波蕩漾，柯文哲元旦清晨獨自站在府前廣場，宛如單人閱兵，總統府事後澄清是防疫考量，請柯市長見諒，柯文哲之前受訪回應「過去就算了，追究做什麼？當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒人？」民眾黨人士忍不住批評，這是一個失格的典禮。

朱立倫今天也幫朱立倫抱屈，他說，實在很遺憾，總統府、民進黨怎能如此傲慢對待一位在野黨主席，同時也是首都市長，應該正式地向柯市長、柯主席道歉，否則以後誰還要參加總統府活動。

朱立倫愈說愈氣，直批「為何總統府這些大大的官員們可以坐在總統府裡面，卻讓首都市長也是在野黨主席在寒風中等你40分鐘」，這種事發生在民主國家讓人難置信，這就是傲慢的民進黨，請民進黨好好檢討。

國民黨主席朱立倫（中）今天上午到高雄市新興區鼓壽宮參拜，市議員黃紹庭（左二）、陳若翠等人作陪。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天上午到高雄市新興區鼓壽宮參拜，市議員黃紹庭（左二）、陳若翠等人作陪。記者王慧瑛／攝影

總統府 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

柯文哲被罰站 館長稱帥慘那個男人 釣出柯本尊回應

韓國瑜復出 朱立倫頭大了？藍委：韓政治能量未消

元旦升旗柯文哲一度獨自吹冷風 總統府再度致歉

再爆疑防疫旅館群聚案 柯文哲：北市把第3劑當重要政策

相關新聞

元旦升旗被罰站 柯文哲：我無所謂 怎感覺大家興風作浪

總統府元旦升旗，台北市長柯文哲「被罰站」40分鐘引熱議，包括藍營議員、民眾黨都在臉書貼文要求總統府道歉，副市長黃珊珊則認...

參選2022？于北辰：不會加入別黨 要選就是無黨籍

近日退出國民黨的退役少將于北辰上午接受電台訪問表示，他絕對不會加入別的政黨，就算加入任何政黨，身上藍色的衣服是脫不掉的，...

1月9日補選、罷免 中選會、選委會設指揮應變中心

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選、第10屆立法委員台北市第5選舉區罷免案，將於1月9日舉行投票。為確保選民權益並...

上萬韓粉出動！蔡易餘：韓國瑜讓戰鬥藍「瑟瑟發抖」

高雄市前市長韓國瑜昨舉辦新書見面會，吸引逾萬名支持者擠爆台北大安公園露天音樂台，被外界視為衝擊黨主席朱立倫地位。民進黨立...

資深里長吶喊「國民黨硬起來」 朱立倫回：一定很硬

國民黨主席朱立倫今天到高雄出席前立委羅傳進告別式，結束後走訪地方3處宮廟參拜，也與基層里長互動。高雄市前金區里長聯誼會主...

政府搶救生育率政策 就像未做使用者分析就想賣產品的企業

絢爛煙火送走多事之秋的2021年，蔡英文總統2022年元旦發表新年談話時，再度提及零到6歲國家跟你一起養政策，美國CIA統計資料預測台灣為全球最低生育率國家，新生兒數恐跌破16萬人，政府助產政策刺激不了生育率，猶如沒做過使用者分析，天真地認為砸錢就可強推產品的企業，不僅搞錯方向，更毫無效益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。