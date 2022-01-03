柯文哲總統府外「罰站」 朱立倫批：傲慢對待在野黨主席

台北市長柯文哲元旦清晨參加總統府前升旗典禮獨自吹冷風，國民黨主席朱立倫今天到高雄被問及此事，也拉高分貝為柯抱不平，他說，柯是在野黨主席，也是首都的市長，竟遭總統府、民進黨用傲慢態度對待，應向柯道歉，否則以後誰還願意參加總統府活動。

總統府元旦升旗典禮餘波蕩漾，柯文哲元旦清晨獨自站在府前廣場，宛如單人閱兵，總統府事後澄清是防疫考量，請柯市長見諒，柯文哲之前受訪回應「過去就算了，追究做什麼？當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒人？」民眾黨人士忍不住批評，這是一個失格的典禮。

朱立倫今天也幫朱立倫抱屈，他說，實在很遺憾，總統府、民進黨怎能如此傲慢對待一位在野黨主席，同時也是首都市長，應該正式地向柯市長、柯主席道歉，否則以後誰還要參加總統府活動。