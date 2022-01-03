參選2022？于北辰：不會加入別黨 要選就是無黨籍
近日退出國民黨的退役少將于北辰上午接受電台訪問表示，他絕對不會加入別的政黨，就算加入任何政黨，身上藍色的衣服是脫不掉的，所以也不會再用別的政黨參選，如果要選就是無黨籍。不過他也說，從軍就是一步一腳印，他不會一步登天選市長、立委，不會做超過自己能力的事。
于北辰說，議員是起步，如果人民認為他該做些什麼，他不會有任何的退縮。他也強調自己不會搬家，會留在桃園。對於太太是否同意，他說太太一路以來都支持他。
于北辰表示，不確定年底會不會選舉，時間到、能力到，該做的事就會去做，力量夠就去報名填表，力量不夠也是空談。但他強調，不會小孩去穿大鞋（選市長），那個鞋子穿了會掉下來。
被問到未來是否會重回國民黨，他強調不可能，君子分手淡如水，不需要再藕斷絲連。雖然如此，于北辰還是感謝國民黨給他憧憬跟幻想，相信國民黨還是大有可為，拿回反共招牌，還是有機會再起，祝福國民黨黨運昌隆。
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