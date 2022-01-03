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臨時會修憲、地制法入列 柯建銘：盼朝野合作立典範

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院12月底休會前夕，民進黨團擬將地制法修法草案逕付二讀，國民黨立委不滿衝上主席台，藍綠一度爆發推擠。本報資料照片，記者葉信菉／攝影
立法院12月底休會前夕，民進黨團擬將地制法修法草案逕付二讀，國民黨立委不滿衝上主席台，藍綠一度爆發推擠。本報資料照片，記者葉信菉／攝影

民進黨立法院黨團今天到立法院議事處遞案，希望召集臨時會，黨團總召柯建銘指出，臨時會將處理「一修憲、兩預算和十法案」，都是重中之重和具急迫性，希望立法院長游錫堃明日就能開朝野協商，周三開談話會、院會，將這些重大的事情能夠依序處理完畢，讓朝野合作立下非常好的典範。

柯建銘說，臨時會不處理修憲不行，無論國民黨贊成修憲與否，反對在臨時會修憲非常不負責，不能用程序來擋修憲，臨時會不處理修憲的話，包含18歲公民權等所有修憲題目，無法在2月底前出委員會，修憲不能太快也不能太慢，希望各黨不要忽略，國民黨不要讓台灣人民看破手腳。

柯建銘說，國民黨已重新在委員會審查中央政府總預算，要在臨時會審查，否則拖到下會期至少慢半年， 海空戰力採購特別預算部分，委員會也已審完，1月10日就可處理，兩個重大預算要如期完成。

至於十大重要法案，柯建銘強調，地制法要放進來，現在新竹市長林智堅已確定不選，大家應該理性來面對，國民黨主席朱立倫也說竹竹併可以來贊成，國民黨有無辦法解決派系、樁腳問題，能快為何要等五年？希望大家冷靜、理性討論，朝野攜手合作，「不管任何情況，林智堅都不可能參選，不要有恐林症。」

柯建銘說，其他重要法案還有私校退場條例也到達表決期的時候，還有產創條例攸關五Ｇ、性別平等教育法關於狼師問題、陸海空軍士官條例則牽扯到參謀總長任期問題，衝突不高但有急迫性，另外還有精神衛生法相關法案就有五個，法務部和司法院都一致，希望不要讓不幸事情再發生。

民進黨副書記長洪申翰說，修憲要經過公民複決過程，一定要跟選舉放在一起，因門檻這麼高，看起來是不是國民黨很擔心，年輕人不支持國民黨 ？又想拖延18歲公民權，這做法跟心態會離年輕人越來越遠，好好面對憲政任何問題，機關算盡又要拖延閃避，永遠都很難得到年輕人支持。

民進黨副幹事長蔡易餘說， 國民黨針對18歲公民權或下降修憲門檻，都講過不排斥會廣泛討論，但現在卻「翻臉比翻肚要快」，又不想推動修憲 ，不要再利用杯葛去延宕。

民進黨立委鄭運鵬說，疫情進入第三年，台灣要成為世界引擎，產創條例必須修正，攸關護國產業、五Ｇ、人工智慧和元宇宙等發展，一月若能順利開臨時會，台灣整年都會順。

修憲 國民黨 柯建銘

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