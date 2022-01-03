民進黨擬於臨時會處理地制法 時力批：開大家玩笑嗎？

新竹市長林智堅宣布不參選「大新竹市長」，升格議題仍持續延燒，立法院本月臨時會可能討論民進黨團總召柯建銘等人所提地方制度法修正草案。時代力量黨團總召邱顯智今表示，地制法修法茲事體大，「只修一個字宛如兒戲」，行政院目前也沒有提出版本，「這是開大家玩笑嗎？」

邱顯智指出，地制法修法應側重對台灣未來影響，而非選舉如何規畫，對於無法升格的縣市，恐擴大城鄉差距、貧富差距，更加邊緣化，應謹慎思考問題，而非倉卒、因人設事方式推動修法。

邱顯智強調，如果民進黨希望在臨時會修法地制法，「我們一定強烈反對」，行政院必須要有明確態度，「目前沒有版本，這是開大家玩笑嗎？」應就財政收支劃分、行政區劃等議題做通盤考量，以謹慎態度為之。

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