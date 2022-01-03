聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲被罰站 館長稱帥慘那個男人 釣出柯本尊回應
總統府元旦升旗，台北市長柯文哲獨自站在貴賓區「被罰站」40分鐘。館長陳之漢也在臉書貼文「2022年一開始，帥慘台灣人的那個男人xd.....」，意外釣出柯文哲本尊在底下留言「辣個男人也是有練過...」。
柯文哲元旦升旗「被罰站」，儘管一開始有網友說，好像總統閱兵，不過因冷風下被罰站引熱議，總統府也兩度致歉，館長陳之漢昨天也在臉書貼文聲援柯，至今已湧入數萬按讚、數千則留言。
館長貼文不僅釣出柯文哲本尊留言，也有不少網友喊柯總統，有網友說，「總統府想整他，沒想到反而讓他更像總統，柯總統好。」
還有網友說，「人紅了，自然成了箭靶總統位～準是柯北北了」、「政治霸凌卻因禍得福，這種人有總統命！！2024送你進去總統府啦！」更有人敲碗：「再一次館長柯P直播...」、「阿北下次跟阿館吃飯要聊天！再吃一次帝王蟹！」
民眾黨立委蔡壁如也在柯留言下留，「這樣的耐力真的是以前我們在台大醫院練出來的，天很冷，我們還是會咬牙站穩！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言