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柯文哲被罰站 館長稱帥慘那個男人 釣出柯本尊回應

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
館長陳之漢也在臉書貼文「2022年一開始，帥慘台灣人的那個男人xd.....」，意外釣出柯文哲本尊在底下留言「辣個男人也是有練過...」圖／引用自館長臉書
館長陳之漢也在臉書貼文「2022年一開始，帥慘台灣人的那個男人xd.....」，意外釣出柯文哲本尊在底下留言「辣個男人也是有練過...」圖／引用自館長臉書

總統府元旦升旗，台北市長柯文哲獨自站在貴賓區「被罰站」40分鐘。館長陳之漢也在臉書貼文「2022年一開始，帥慘台灣人的那個男人xd.....」，意外釣出柯文哲本尊在底下留言「辣個男人也是有練過...」。

柯文哲元旦升旗「被罰站」，儘管一開始有網友說，好像總統閱兵，不過因冷風下被罰站引熱議，總統府也兩度致歉，館長陳之漢昨天也在臉書貼文聲援柯，至今已湧入數萬按讚、數千則留言。

館長貼文不僅釣出柯文哲本尊留言，也有不少網友喊柯總統，有網友說，「總統府想整他，沒想到反而讓他更像總統，柯總統好。」

還有網友說，「人紅了，自然成了箭靶總統位～準是柯北北了」、「政治霸凌卻因禍得福，這種人有總統命！！2024送你進去總統府啦！」更有人敲碗：「再一次館長柯P直播...」、「阿北下次跟阿館吃飯要聊天！再吃一次帝王蟹！」

民眾黨立委蔡壁如也在柯留言下留，「這樣的耐力真的是以前我們在台大醫院練出來的，天很冷，我們還是會咬牙站穩！」

柯文哲 館長

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