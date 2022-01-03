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影／于北辰：國民黨從九二共識開始忘記反共

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
于北辰表示，國民黨在親中、反中、反共分不清楚，經過一年多的努力，現在該是離開的時候了。記者胡經周／攝影
于北辰表示，國民黨在親中、反中、反共分不清楚，經過一年多的努力，現在該是離開的時候了。記者胡經周／攝影

宣布退出國民黨的國民黨桃園黃國園黨部前主委于北辰今天接受媒體人黃暐瀚專訪，對於為什麼會退出國民黨？于北辰說，他在中正預校高二16歲就入黨，當初入國民黨是自願，離開也是自願，他發現國民黨在親中、反中、反共分不清楚，經過一年多的努力，現在該是離開的時候了；他說明，中國共產黨掌握中華人民共和國，所有中華人民共和國的政策，都是中共的政策，但他的聲音在黨內相當微弱，既然在黨裡被當箭靶打，不如就退出，不要給人家說蹭著國民黨。

于北辰並指出，國民黨從九二共識開始忘記反共，針對前總統馬英九提的「一中各表」，他表示「中華民國是中國唯一合法政權，沒有各表」，並自曝當年在軍校他只是講「中華人民共和國」就被禁足，因為對岸應該是「匪偽政權」，不是國。

宣布退出國民黨的國民黨桃園黃國園黨部前主委于北辰（右）今天接受媒體人黃暐瀚（左）專訪。記者胡經周／攝影
宣布退出國民黨的國民黨桃園黃國園黨部前主委于北辰（右）今天接受媒體人黃暐瀚（左）專訪。記者胡經周／攝影
于北辰指出，國民黨從九二共識開始忘記反共。記者胡經周／攝影
于北辰指出，國民黨從九二共識開始忘記反共。記者胡經周／攝影

國民黨 于北辰

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