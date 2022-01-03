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【專家之眼】竹竹合併是政治版神鬼第六感

聯合報 / 陳國樑／政大財政系教授
繼中央政府總預算案逕付二讀惹議後，民進黨團昨原擬再將攸關大新竹市合併升格的地制法修正草案也逕付二讀，但遭國民黨團攻占主席台杯葛議事後撤案、付委。圖／本報資料照片
繼中央政府總預算案逕付二讀惹議後，民進黨團昨原擬再將攸關大新竹市合併升格的地制法修正草案也逕付二讀，但遭國民黨團攻占主席台杯葛議事後撤案、付委。圖／本報資料照片

執政黨立院總召在被迫撤回《地制法》逕付二讀的政治霸凌行徑後，依然得意洋洋，自詡手段高明，能使「群魔現形」。記得幾年前，有部由紅星妮可·基嫚所主演的電影，名稱為「神鬼第六感」(The Others)；故事開始，女主角帶著兩個罹患怪病、不能接觸光線的孩子遠離人群，搬至孤島療養。

雖然過著與世隔絕的生活，但女主角總覺得偌大的房子裡，並不是只有她們居住而已；在陰闇的平行時空中，盤踞在房子裡的鬼魂，不時騷擾著一家人的生活。電影情節詭譎驚悚，直到最後方纔真相大白；所謂的鬼魂，是搬進大房子的新房客，而真正的鬼魂，是不甘死去、而魂魄不散的女主角與兩個孩子！

執政黨立院總召在竹竹合併事件中，簡直演活了政治版的《神鬼第六感》。

按台灣目前地方行政區域的畫分，「直轄市」一詞，早已失去意義。早期在省政府時代，北、高兩市之建制與台灣省政府同受行政院直接管轄，故為「直轄」；而今省政府層級早已虛級化，一般縣市與直轄市同受行政院直接管轄，為實質「直轄縣市」。已過時的「直轄市」名稱，早就應改為其英文名稱—「特別都會區」(Special Municipality)；然近20餘年，《地制法》有10餘次修正，竟然都沒有正名，法斁而不知理也。

竹竹合併的議題喧鬧不已，真正應該認真思索的是：台灣 (包括澎湖、金門與連江) 區區3萬6千平方公里，共有6個「直轄市級直轄市」與16個「縣市級直轄縣市」，是否需要畫分為22個地方行政區域？

探究地方行政區域畫分之目的，在於地方行政管理需要，有其絕對必要性；視國土面積、城市人口數、居住密集程度與國情等因素決定，並無一定的標準。一般而言，地方行政區數目，與國土面積以及城市人口數成正相關。台灣國土面積小，有關地方行政事務高度統一，接近「城市國家」(city-state) 概念，整併行政區域，應可帶來不少的好處，但亦有若干隱憂；以下就規範面，擇其犖犖大者簡述。

在好處部分，首先，經濟學有生產技術「規模經濟效果」(economies of scale)、物理學有「合力大於分力和」的現象、企業管理則有競爭力在併購後增強的「協同效果」(synergy effects)；將原本屬不同地方的資源整合，或可發揮「一加一大於二」的效應。

其次，在地方行政事務高度統一的情形下，緊鄰之地方行政區域，就地方行政管理而言，並無切割的理由；經由整併，當可分攤行政成本，節省不必要重複與浪費。

第三，當地方行政區域間存在外部經濟 (externality) 的情形下，往往導致資源錯誤配置的「失靈」情形。當地方行政區域間存在外部利益時，由於個別地方行政區域僅考慮己方利益，往往導致「施政不足」；反之，當地方行政區域間存在外部成本時，則由於個別地方行政區域不需考慮它方所負擔之成本，往往導致「施政過度」。經由整併，當可將此種外部性予以「內部化」(internalization)，導正資源錯誤配置。

第四，不同地方行政區域發展程度不同；經由整併兩發展差異的地方行政區域，可收平均地方發展的效果。

話又說回來，地方行政區域的整併，也有必須考慮的負面隱憂。首先，財政學有理論認為地方政府間的差異，經由民眾「以腳投票」(voting by foot) 的選擇，在均衡時，可達資源的效率配置。就此，地方行政區域的整併，將使地方政府與居民疏離，未必能滿足居民對於地方公共財與服務的需求，而使整體社會福利受損。

其次，政府行政猶如獨占廠商，往往缺乏效率；地方政府間，可以透過「績效標桿」(performance benchmarking) 的比較，發揮類似市場競爭的效果，以提升效率。

第三，一旦有能力的地方政府相繼整併、獨留發展落後的地方行政區域，有如地方財政之「鰥寡孤獨」，結果將造成財政城鄉差距擴大，使地方財政兩極、M型化，有害整體社會公平性。

總而言之，地方行政區域整併，是好是壞，必須仔細評估、要有國家發展整體規畫，並應具備程序正當性，絕對不容私相授受、因人設事。

竹竹地區在縣市分家的情形下，發展出傲視全球的半導體產業，足見縣市分治無礙發展科技產業與成就「護國神山」；如果竹竹必須合治，以保有或擴大台灣科技競爭優勢，試問執政黨，是否接受竹竹合併、但不升格的選項？

行政院

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