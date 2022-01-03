【專家之眼】民進黨大聲唱國歌 心中難道不流血？

蔡英文總統1月1日發表元旦文告，針對兩岸、外交、經濟等領域提出她的施政理念。她在文告中提出的很多看法固然引發高度爭議，但很少人注意她在元旦升旗典禮中特別安排衛福部長兼防疫總指揮陳時中帶領總統府前的群眾唱國歌的政治意涵。更重要的是，唱國歌這件事也和「感謝人民團結」、「兩岸政策」、「外交政策」甚至「經貿政策」息息相關。

蔡英文「博士」是一個很會權謀算計的政治人。她指定陳時中帶領總統府前唱國歌當然是出於選舉考量。要陳時中穿白袍，則是提醒國人他是台灣「防疫成功」的代表人物。為了感念他「防疫有功」，民進黨會從民意調查與大數據作為他參選那一個縣市的重要參考依據。

對蔡英文來説，比選舉更重要的考量就是政治。2021年雙十國慶，她拋出「四項堅持」，圍繞著中華民國大做文章，擺出一副要用「中華民國」取代「台獨」的姿態。其實，她只是借「中華民國」的殼讓「台獨」上市而已。

因此，這次他利用陳時中「認真唱、大聲唱」中華民國國歌，目的就是推動她的「華獨」大計。問題是，民進黨支持者會真的認同中華民國與中華民國的國旗？

蔡英文善於說反話。她的很多政策，包括轉型正義、侵佔在野黨黨產、去孫中山化、去蔣中正化、去中國化、課綱改革等，都在分裂社會、撕裂人民感情，她卻在元旦文告中「感謝人民團結」。

台灣人民、民團、環團與在野黨再怎麼抨擊，都只是狗吠火車。所幸，從民進黨立委高嘉瑜「家暴案」扯出渣男林秉樞的複雜政商關係以及「網軍之亂」，終於讓台灣人民看清民進黨在全面執政之後，在濫用權力上已經絕對地腐化，完全喪失1986年建黨的初心。台灣檢調單位面對權力自動矮一截，不敢深入調查，但不表示蔡英文與民進黨可以逃過人民的審判。

蔡英文最厲害的地方就是善於推卸責任或「甩鍋」。在元旦文告中，她強調兩岸雙方共同肩負維持區域和平穩定的責任，呼籲對岸防止軍事冒進，兩岸應以和平的方式，共同面對問題、尋求解方，緩解區域的緊張情勢。

她有關兩岸的談話至少傳達三點訊息。首先，她認為兩岸必須共同肩負區域和平穩定的責任，卻將自己2016年上任以來就推動「聯美抗中」、甘為美國馬前卒，以及2021年推出「新兩國論」導致兩岸關係日益緊張的責任，甩得一乾二淨。

其次，她呼籲對岸防止內部軍事冒險主義的擴張，期盼兩岸應以和平方式解決兩岸歧見。這顯示，她擔心兩岸爆發衝突甚至戰爭。

第三，她建議兩岸共同面對問題、尋求解決之道，以緩解區域緊張情勢。此顯示，她還在痴心妄想兩岸對話或「蔡習會」。

問題是，在她提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（新兩國論）之後，兩岸已經完全撕破臉，再也沒有互遞橄欖枝的空間。

在外交上，蔡英文在元旦文告表示，歐洲將是我國尋求外交突破的新天地。只是台灣在歐洲的外交突破，很可能會在其他地區失去邦交國作為代價。

蔡英文在元旦文告中表示，四大公投的投票結果顯示台灣人走向世界的決心。台灣人民當然也希望我國能盡快與世界接軌，但從國際政治現實的角度來看，不論是台美之間的「雙邊貿易協定」（BTA)或是「不斷進步跨太平洋夥伴」（CPTPP)協議，台灣都還有很大的努力空間。

最後，蔡英文2021年雙十國慶鼓勵民進黨支持者高舉中華民國國旗，但我國駐德代表謝志偉卻説他「手中高舉國旗，心中在流血」，充分反映絕大多數民進黨支持者的心聲。這次陳時中帶領總統府前群眾大聲唱國歌，難道絕大多數民進黨支持者心中不會流血？