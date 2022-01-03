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孫大千：中華民國總統元旦談話讓國號消失 失職失格

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，中華民國的總統在中華民國的元旦談話中，完全讓國號消失，這不是失誤，而是失職，更是失格。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，中華民國的總統在中華民國的元旦談話中，完全讓國號消失，這不是失誤，而是失職，更是失格。圖／取自孫大千臉書

蔡英文總統的元旦文告，沒有提到「中華民國」四個字。前立委孫大千在臉書批評，蔡英文是活在元宇宙之中嗎？在現實世界中，台灣的國號是中華民國，中華民國的總統在中華民國的元旦談話中，竟然可以完全讓國號消失。這不是失誤，而是失職，更是失格。

孫大千表示，世界上有哪一個國家的元首在重大節日的發言內容會迴避國號？美國總統在每次對全民演說的結尾時都不忘提及「天佑美國」，而中華民國的總統蔡英文竟然可以把中華民國四個字變成了「不願說出來的名字」。

孫大千批評，爽領著中華民國總統的薪水，享受著中華民國總統的權利，卻在幹著消滅中華民國的勾當。當蔡英文沒有連任壓力，不需要再藉著中華民國來爭取中間選民的選票時，中華民國就像是一張衛生紙，被蔡英文毫不猶豫給丟棄。

孫大千說，蔡英文真的還記得在兩次的總統就職時，宣誓「遵守憲法，保衛國家」的誓詞嗎？任意把國號下架，難道不害怕「受國家嚴厲之制裁」嗎？

蔡英文 孫大千

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