韓國瑜復出 朱立倫頭大了？藍委：韓政治能量未消

聯合報 / 記者鄭媁劉宛琳／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜今天在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書見面會。記者許正宏／攝影
高雄市前市長韓國瑜今天在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書見面會。記者許正宏／攝影

高雄市前市長韓國瑜沉寂多時，今天舉辦新書「韓先生來敲門」見面會，被外界解讀為復出試水溫。國民黨內部人士也認為，這次見面會應是韓回歸政壇起手式，雖仍難預料未來選戰會扮演什麼角色，但已可斷言，無論年底九合一大選或2024，韓都是很重要的指標。

前往現場參與活動的黨務人士直言，國民黨舉辦這麼多場公投宣講，但沒有1場有像韓國瑜見面會這樣的凝聚力和人潮，甚至連秋鬥遊行動員遊覽車喊出6萬人，可能也都沒有昨天現場這麼多人，黨主席朱立倫說要團結國民黨，推出同舟計畫，但國民黨真正需要的時候，這些「黨員」在哪裡？

黨內人士說，這兩年下來韓流確實退燒了，可是國民黨卻也跟著韓流一起退燒；韓國瑜沉潛這麼久，還是可催出近萬人的人氣，國民黨現在檯面上這些人，不管是朱立倫或趙少康，有辦法叫得動這麼多支持者嗎？更何況韓國瑜的支持者都是自發性的，國民黨連動員都有困難。

國民黨立委表示，這場活動沒有太多動員或宣傳，自發性前來的支持者還是很多，代表韓國瑜政治能量未消，依舊是藍軍不可忽視的一股力量。

對於黨內有人認為「朱立倫頭大了」，不具名立委表示，要說朱「頭大了」為時過早，畢竟國民黨現在最需要的就是團結，不管1月9日台中第二選區立委補選或立委林昶佐罷免案結果如何，帳很難算在朱立倫頭上，真要斷定黨主席戰績，還是在九合一選舉及台北市長這一役。

韓國瑜 國民黨 朱立倫

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