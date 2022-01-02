柯文哲被罰站府電話致意 黃珊珊嗆無言:原竟還要她轉達

總統府元旦升旗，台北市長柯文哲獨自站在貴賓區被罰站40分鐘，引熱議，總統府今天回應，府副秘書長李俊俋致電副市長黃珊珊，府秘書長李大維也致電柯文哲，再次表達歉意。不過黃珊珊今天晚間也在臉書透露，她下午的確接到副秘書長李俊俋電話，表示因防疫限制80人，所以沒安排市長入府。黃珊珊也說，這通電話除向她致意，並是要請她轉達市長，但黃珊珊電話中回，「應該直接向市長說明」。

黃珊珊今天也在臉書提到，這已經不是個人的事，而是對參與國家重要典禮的首都市長的尊重問題。任何人都不能理解，防疫人數限制，竟然獨漏首都市長，無言。

對於被罰站40分鐘，柯文哲今天中午參加雲林縣大埤鄉稻草酸菜文化季，對於昨天參加總統府元旦升旗典禮獨站40分鐘，柯則說，事情過去就算了，不要緊，自己覺得還好，當時只是覺得奇怪，怎麼旁邊都沒有人。