小內閣合體助陣 見證韓國瑜「穿雲箭」威力依舊強大

高雄市前市長韓國瑜最近多了作家身分，將近年公益經驗與感動收錄在《韓先生來敲門》，凝聚微光照亮台灣的小人物精神。韓國瑜今天在台北辦見面會，昔日高雄小內閣團隊有14人出席助陣，高雄市前勞工局長王秋冬觀察，韓粉凝聚力強，即使韓離開政治舞台一年多，支持者仍默默追隨，「穿雲箭」威力依舊強大。

韓最近頻上節目受訪，許多人都說「韓市長元氣恢復了！」韓表示，他目前完全沒有沒有重返政壇規畫，感謝大家關心，也別急著為他找「工作」，會啟動「韓先生來敲門」行腳，是在2020大選後，想以公益代替謝票，過程中得到很多感觸、感動，出書擴大正能量，動機很簡單。

出席的韓團隊成員包含高雄市前市長室主任邱源寶、前民政局長曹桓榮、前農業局長吳芳銘、前海洋局長趙紹廉、前文化局長林思伶、前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超、前新住民事務專案辦公室執行長林麗蟬等。前法制局長吳秋麗說，她買10多本書要分送親友，盼散播正向能量。

王秋冬說，現場支持者來自全台各地，自動自發到場，有人透過LINE群組或網路號召一同搭遊覽車，也有人前一天就搭高鐵北上，只為了見韓國瑜一面，王秋冬觀察，韓粉凝聚力強，即使韓離開政治舞台，支持者還是默默追隨，這股群眾魅力是藍綠政治人物少有的。

許多南部支持者呼喚韓到高雄辦面見會，王秋冬說，韓應該傾向只有辦台北一場，辦太多場次，容易被聯想有政治企圖心，模糊公益主題，要拿捏得剛剛好。

韓妻李佳芬沒現身，韓國瑜九旬母親成為唯一出席的家人，林麗蟬說，韓媽媽到場幫兒子打氣，在台下幾度默默落淚，應該是對兒子處境有些心疼，也有支持者拿書請韓媽媽簽名，鮮少露臉的韓媽媽成為另一亮點。

林麗蟬說，韓人氣、底氣都在，見面會熱度不輸過往造勢場，差別在於政治味淡了，到場政治人物不多，大多是市井小民，韓充分展現「庶民代言人」號召力。

高雄鋼鐵韓粉雷郁媚一口氣買20本書，她和鋼鐵韓家軍今天一早八點從高雄出發，分乘3輛遊覽車，另有一些南部韓粉搭9人座小黃義勇軍車輛，大家出發心情都是期待和韓碰面，也想邀韓來高雄辦見面會，向韓喊話「不能重北輕南」。

中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪說，韓國瑜曾形容「他被政治硫酸毀容」，經歷總統大選、高雄市長罷免等挫折，韓沉澱一年多，以公益關懷轉身，繼續發揮影響力，也找回從政初心。

為何選台北當復出舞台，廖達琪認為應該有幾大考量，包含韓新接職務在台北市，北部媒體聚光效果好也是原因，沒有選在高雄舉行，多少有一些「高雄情結」。