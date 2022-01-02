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柯文哲元旦升旗被罰站？總統府秀一張照片解釋

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元旦升旗柯文哲一度獨自吹冷風 總統府再度致歉

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府說明，大家所看到台北市長柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在6時20分左右，與蔡總統、副總統賴清德一起至現場就位。圖／總統府提供
總統府說明，大家所看到台北市長柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在6時20分左右，與蔡總統、副總統賴清德一起至現場就位。圖／總統府提供

2022年總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲受邀參與，卻不同於以往先入府合影，而是直接到現場站定位，獨自在府外吹了40分鐘冷風，引發熱議。總統府發言人張惇涵今天表示，昨天總統府便有公開說明，如有安排不周之處，請柯文哲見諒，而昨日午間，他也有向台北市政府聯繫致意。今天稍早，總統府副秘書長李俊俋已致電台北市副市長黃珊珊，總統府秘書長李大維也已致電柯市長，再次致意。

張惇涵表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，人數比起往年較多。因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯先至活動場地就位。

張惇涵表示，還原昨天的狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為5時50分前，柯文哲抵達總統府的時間約為5時37分。其他重要貴賓，例如參謀總長陳寶餘於5時30分左右即已抵達，監察院長陳菊是於5時39分抵達，立法院長游錫堃則於5時46分抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

張惇涵說明，至於大家所看到柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在6時20分左右，與蔡總統、副總統賴清德一起至現場就位。因此，還原現場，在6時03分三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已經到場的重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量，「若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯市長能夠諒解。總統府感謝柯市長昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，對於總統府元旦升旗典禮的支援協助。」

總統府發言人 張惇涵 柯文哲

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