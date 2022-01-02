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為罷免案首合體 林飛帆：中央黨部到地方盼留林昶佐

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
林昶佐與民進黨副秘書長林飛帆，赴萬華區柳鄉里共同掃街。記者潘才鉉／攝影
林昶佐與民進黨副秘書長林飛帆，赴萬華區柳鄉里共同掃街。記者潘才鉉／攝影

無黨立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行，民進黨正國會立委陳亭妃率領的「台灣正青」鐵馬隊，今日下午抵達台北，並由林昶佐、基隆市長林右昌迎接，呼籲民眾出門投票，支持林昶佐。另外，林昶佐迎接完鐵馬隊，緊接著與民進黨副秘書長林飛帆首合體掃街，林飛帆說，民進黨從中央黨部到基層里長，都希望林昶佐這樣好的立委能夠留在國會。

「台灣正青」鐵馬隊抵達台北市萬華區林昶佐的服務處，除林右昌、陳亭妃外，包括民進黨台北市議員江志銘、新北市議員李坤城、陳啟能，及正國會推出多位議員擬候選人出席到場，為林昶佐加油。

陳亭妃表示，鐵馬隊自屏東大鵬灣出發，經過3天，總共騎乘421公里的距離，除了要幫忙「南氣北補」外，也要呼籲在地民眾支持林昶佐。林右昌表示，好立委不只在地方服務，也應在國會為台灣加油，罷免案的關鍵是投票率，因此呼籲民眾出門投票，支持林昶佐。

林昶佐表示，感動許多朋友從南到北來幫忙，距離投票日最後一周，他會從中央到地方邀請更多的好朋友來，等資訊確認好，就會趕快公布給民眾知道。

林昶佐與林飛帆赴萬華區柳鄉里，首次為罷免案合體掃街。林飛帆表示，只剩一周的時間，大家都能看到林昶佐跑的很勤，為求去年一整年高度政治對抗的氛圍，不要延續到2022年，民進黨從中央黨部到基層里長，都希望林昶佐這樣好的立委能夠留在國會。至於總統蔡英文是否出席林昶佐接下來舉辦的活動，林飛帆說，正規劃中，有消息就會進一步說明。

林飛帆說，民進黨從中央黨部到基層里長，都希望林昶佐這樣好的立委能夠留在國會。記者潘才鉉／攝影
林飛帆說，民進黨從中央黨部到基層里長，都希望林昶佐這樣好的立委能夠留在國會。記者潘才鉉／攝影

林昶佐 林飛帆 罷免

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