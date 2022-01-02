民進黨正國會鐵馬隊相挺！ 林昶佐透露宣傳不同意罷免的難題

民進黨正國會立委陳亭妃號召的「台灣正青」鐵馬隊今天騎到無黨籍立委林昶佐服務處，為林昶佐的罷免案集氣加油，林昶佐指出，可以體會當初基進黨前立委陳柏惟罷免案時，是要熱戰還是冷戰，真的很難決定，因為是要叫大家出來投還是不投，要去扭轉民眾的習慣，很多人誤以為反對罷免就不投就好，甚至還以為出來是要投同意票，都要一一告訴民眾，要出來投還要投不同意罷免。

鐵馬隊經過3天、從屏東到台北421公里的逆風而行，終於騎到林昶佐服務處，林昶佐、基隆市長林右昌等人在門口，迎接車隊抵達。迎接的隊伍和車隊成員歡呼喝采不斷，一行人經歷3天的長途騎乘，仍非常有精神。

林昶佐表示，真的很感謝右昌市長和亭妃委員和來自全國各地民眾集氣，讓全台灣人有機會去聚焦，希望告訴中正、萬華的朋友都出來投票，相信一定能挺過這一關。

至於最後一週是否總統出來力挺，林昶佐說，最後一周會有很多的好朋友，但時間跟活動內容都還沒有辦法對外公佈，細節仍在安排。

林右昌說，車隊遠道而來，辛苦了！1月9日是公投後另一次穩定台灣的時刻，大家一起「靜昶守護、雙林雙贏」，林昶佐在立法院和選區的表現有目共睹，卻面臨「惡罷」。期盼在林昶佐1月9日不同意罷免後，終結惡戰，讓近一年的報復性罷免畫下句點。

陳亭妃說，在小英總統帶領之下，台灣在國際上受到各國肯定，是順風狀態，但台灣的惡鄰居中國與「惡罷」在野黨，卻讓台灣內政上處於逆風態勢。而他們逆風由南而北騎，就好像林昶佐面對惡罷，不畏逆風，最後一定會度過難關。而林昶佐擔任立委後，在國防外交委員會表現非常專業，多次獲得優秀立委殊榮；在國際舞台上，他更經常讓台灣走向世界，這樣有能力的立委，一定要留在立法院一起打拚。

台北市議員江志銘、新北市議員林銘仁、陳啟能都出席相挺，新北市議員擬參選人卓冠廷、山田摩衣、張銘祐、基隆市議員擬參選人游本明、曾宜芳，也共同參與活動，挺雙林雙贏。