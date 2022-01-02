【重磅快評】柯文哲吹寒風 是蔡總統心中的最美風景？

台北市長柯文哲昨天受邀參與2022年總統府元旦升旗典禮，獨自站在府外吹了40分鐘寒風，還好心情不受影響，今天笑容滿面到雲林大埤稻草文化園區參觀，媒體問他「有受到風寒嗎？」他笑答「過去就算了」；但是，總統府在重要典禮冷落首都市長，卻是絕對的失禮與失格，蔡總統去年國慶稱各黨領袖出席典禮是最美風景，現在看來更顯諷刺。

總統府元旦升旗典禮餘波蕩漾，台北市長柯文哲昨天獨自一人站在府前廣場，宛如單人閱兵，也成了今天最夯的政治話題。總統府雖事後發表聲明澄清是防疫考量，請柯市長見諒，但民眾黨立委蔡壁如仍忍不住批評，指這是蔡總統任內第六次的升旗典禮，這是一個失格的典禮、失格的執政團隊。對於總統府的刻意失格，實在打臉總統元旦談話「持續走向世界」，會被世界笑。

總統府在國家重要的典禮冷待首都市長，總統府制式的道歉，把責任推給主辦升旗典禮的五大醫事團體及領唱國歌的防疫英雄、府內人數已超過80人等理由，但都抹煞不了冷待首都市長40分鐘的事實，以致綠營上下今天一片靜默，只有愛充和事佬的民進黨高雄立委許智傑出來打圓場，他勉強擠出「可以的盡量，不完美的體諒」11個字作結，令人莫名所以，是柯文哲獨站40分鐘還不夠儘量？還是總統府不完美的安排，應該得到大家的體諒？

同樣的地點，去年十月十日國慶日，蔡英文總統在國慶談話中特別針對國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲等人出席國慶大典，表示這是「國慶最美的風景」，何以才過了兩個多月，同樣的柯文哲站在總統府前就被冷落的40分鐘，無人聞問，難道這也是蔡總統此刻心中的最美風景？

國民黨主席朱立倫真有自知之明，去年出席國慶大賽，被總統說是最美風景，但過沒幾天，他到高雄市立大同醫院院探視城中城大樓火警死傷者及家屬，醫院裡政治人物川流不息，偏偏朱立倫被市立醫院以防疫為由擋駕，有了這次經驗，昨天元旦升旗朱立倫不到總統府，而在國民黨中央黨部前舉辦元旦升旗典禮，可能也因此避掉了一次再度被冷待的場面。

一個總統口中國慶典最美的風景，到了高雄，最大在野黨主席朱立倫被市立醫院以防疫理由擋在大門口；首都市長柯文哲被總統府以防疫理由，「罰站」廣場40分鐘，對綠營來說，「防疫」真是百用不壞的藉口，但下次總統府舉辦活動時，最好再想個比較有創意藉口來修理在野黨，免得大家都聽膩了。