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見面會萬人擠爆！韓國瑜：台灣的希望不在政治人物高低

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影／萬人擠爆！ 韓國瑜：台灣的希望不是在政治人物的高低

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
韓國瑜（右）說，台灣的希望，不是在政治人物的高低，台灣的希望在於善良的人民、草根的力量與基層熱情，「支持國瑜就是支持這股良善的力量」。記者劉宛琳／攝影
韓國瑜（右）說，台灣的希望，不是在政治人物的高低，台灣的希望在於善良的人民、草根的力量與基層熱情，「支持國瑜就是支持這股良善的力量」。記者劉宛琳／攝影

高雄市前市長韓國瑜今天舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，超過1萬名支持者擠爆現場，韓國瑜在復出的首場公開活動人氣不減，重現「韓流」。韓國瑜說，台灣的希望，不是在政治人物的高低，台灣的希望在於善良的人民、草根的力量與基層熱情，「支持國瑜就是支持這股良善的力量」。

主持人宣布官方統計現場人數超過1萬人，韓國瑜領唱「當我們同在一起」、「想你」、「堅持」，讓活動來到最高潮，支持者也感動得流下眼淚。

韓國瑜說，台灣最美麗的風景是人，不管在台灣或海外，許多支持者充滿著感傷、憂慮和憤怒，都對他表達擔憂，擔心台灣怎麼辦？這些心聲讓他紅了眼眶，距離2020過了2年，國內現況還是令人憂心。

韓國瑜說，台灣的希望，不是在政治人物的高低，台灣的希望在於善良的人民、草根的力量與基層熱情。不管台灣上空的是烏雲或彩雲也好，優秀的團隊總是能夠在黑暗、伸手不見五指的烏雲之中找到一絲絲光明。

高雄市前市長韓國瑜今天舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，超過1萬名支持者擠爆現場。記者劉宛琳／攝影
高雄市前市長韓國瑜今天舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，超過1萬名支持者擠爆現場。記者劉宛琳／攝影

韓國瑜

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