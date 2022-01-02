以色列孕婦同時染新冠流感 羅一鈞：國外冬季常見情況
外電報導以色列出現同時感染新冠病毒和流感病毒的年輕孕婦，有醫學專家稱這種雙重感染為「Flurona」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，在口罩依從度比較低的國家，這種同時感染的情況在這兩年冬天都很常見，不必要為此再創新詞；空手道代表團也有一位，症狀輕微、沒發燒。 疫情監測組組長周志浩提醒，這名以色列孕婦新冠或流感疫苗都沒接種，提醒國人應接種疫苗。
羅一鈞表示，台灣社會大眾對於口罩的遵從度高，因此秋冬流感疫情特別低，但在其他國家，特別是對於口罩遵從度不佳的，過去兩次冬季都有看到流感疫情，也有同時感染新冠病毒者，並非不常見的情況，所以不需要再用特別的詞彙去形容。至於空手道代表團案17014經流感快篩發現同時A型流感，但只有咳嗽、流鼻水等輕微症狀，沒有發燒或全身倦怠。
指揮官陳時中表示，昨天疫苗接種9062人次，第一劑覆蓋率已達到80%，第二劑覆蓋率69.10%，基礎加強劑覆蓋率0.02%，追加劑0.66%。陳時中表示，免疫低下者接種基礎加強劑不受五個月間隔限制，追加劑0.66%雖然還不高，但並不限接種對象類別，只要間隔滿五個月都可接種追加劑，至於是否在縮短間隔，還需要由專家研判。
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