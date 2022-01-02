快訊

「疑旅館群聚個案」曾接送小孩恐破口？幼兒園先停課

影／險嚇死！國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

以色列孕婦同時染新冠流感 羅一鈞：國外冬季常見情況

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
羅一鈞指出，在口罩依從度比較低的國家，這種同時感染的情況在這兩年冬天都很常見。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，在口罩依從度比較低的國家，這種同時感染的情況在這兩年冬天都很常見。圖／指揮中心提供

外電報導以色列出現同時感染新冠病毒和流感病毒的年輕孕婦，有醫學專家稱這種雙重感染為「Flurona」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，在口罩依從度比較低的國家，這種同時感染的情況在這兩年冬天都很常見，不必要為此再創新詞；空手道代表團也有一位，症狀輕微、沒發燒。 疫情監測組組長周志浩提醒，這名以色列孕婦新冠或流感疫苗都沒接種，提醒國人應接種疫苗。

羅一鈞表示，台灣社會大眾對於口罩的遵從度高，因此秋冬流感疫情特別低，但在其他國家，特別是對於口罩遵從度不佳的，過去兩次冬季都有看到流感疫情，也有同時感染新冠病毒者，並非不常見的情況，所以不需要再用特別的詞彙去形容。至於空手道代表團案17014經流感快篩發現同時A型流感，但只有咳嗽、流鼻水等輕微症狀，沒有發燒或全身倦怠。

指揮官陳時中表示，昨天疫苗接種9062人次，第一劑覆蓋率已達到80%，第二劑覆蓋率69.10%，基礎加強劑覆蓋率0.02%，追加劑0.66%。陳時中表示，免疫低下者接種基礎加強劑不受五個月間隔限制，追加劑0.66%雖然還不高，但並不限接種對象類別，只要間隔滿五個月都可接種追加劑，至於是否在縮短間隔，還需要由專家研判。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

流感疫苗 疫情 口罩

延伸閱讀

疑旅館群聚個案曾接送小孩恐成破口？ 陳時中：幼兒園已先停課

又1起旅館群聚？ 陳時中：房間相鄰+時間重疊 高度懷疑

陳時中：領唱國歌很榮譽 我認真唱、大聲唱

兩變異株結合成「Delmicron」成魔王？羅一鈞解答了

相關新聞

韓國瑜接任慈善基金會董事長 續做公益不打算參選

高雄市前市長韓國瑜下午在大安森林公園舉辦新書見面會，有韓粉凌晨就來排隊領號碼牌（限量700張）。活動開始前，現場已經擠爆...

以色列孕婦同時染新冠流感 羅一鈞：國外冬季常見情況

外電報導以色列出現同時感染新冠病毒和流感病毒的年輕孕婦，有醫學專家稱這種雙重感染為「Flurona」。中央流行疫情指揮中...

等待簽證 退輔會新派駐華府官員近期出發赴美

退輔會首度派駐華府官員原計明日出發赴美，但因簽證尚未取得，將延後在近期內出發。據了解，我駐美代表處已在處內安排辦公席位供...

陳水扁主持廣播周年許願 最想訪的人是這兩位

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」滿周年，訪問台灣政界、醫界等各領域重量級來賓，受訪者今天齊聚，包含高雄市長陳其邁、桃...

韓國瑜見面會現場擠爆粉絲急進場跌倒 四叉貓也來了

高雄市前市長韓國瑜下午在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書見面會。700張入場號碼牌已經發完，目前開放進場，造成現場不...

韓國瑜新書見面會 柯文哲：不要出一本書就想太多

台北市長柯文哲今到雲林，對於外界傳言高雄市前巿長韓國瑜舉辦新書發表活動是復出的第一步，他被問及時表示，何必去猜測？靜靜看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。