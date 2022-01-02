以色列孕婦同時染新冠流感 羅一鈞：國外冬季常見情況

外電報導以色列出現同時感染新冠病毒和流感病毒的年輕孕婦，有醫學專家稱這種雙重感染為「Flurona」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，在口罩依從度比較低的國家，這種同時感染的情況在這兩年冬天都很常見，不必要為此再創新詞；空手道代表團也有一位，症狀輕微、沒發燒。 疫情監測組組長周志浩提醒，這名以色列孕婦新冠或流感疫苗都沒接種，提醒國人應接種疫苗。

羅一鈞表示，台灣社會大眾對於口罩的遵從度高，因此秋冬流感疫情特別低，但在其他國家，特別是對於口罩遵從度不佳的，過去兩次冬季都有看到流感疫情，也有同時感染新冠病毒者，並非不常見的情況，所以不需要再用特別的詞彙去形容。至於空手道代表團案17014經流感快篩發現同時A型流感，但只有咳嗽、流鼻水等輕微症狀，沒有發燒或全身倦怠。