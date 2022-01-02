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等待簽證 退輔會新派駐華府官員近期出發赴美

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會派員赴美的倪邦臣曾任台南榮家副主任（左三）。圖／取自台南榮家網頁
退輔會派員赴美的倪邦臣曾任台南榮家副主任（左三）。圖／取自台南榮家網頁

退輔會首度派駐華府官員原計明日出發赴美，但因簽證尚未取得，將延後在近期內出發。據了解，我駐美代表處已在處內安排辦公席位供兩人使用。

退輔會主委馮世寬曾在立法院表示，該會派遣資歷豐富的陸軍將級軍官倪邦臣、海軍上校程國鋒赴美兩名退伍將校駐美，預計明（3）日就會抵美向代表處報到。但據了解，因為簽證還沒取得，兩人今日為止暫未出發。

據了解，倪邦臣等兩人赴美後，計畫與中華民國軍事代表團合署辦公，但因團部改建工程預期要到今年6月底才能完工驗收，輔導會駐美人員原安排先在位於華府市郊僑委會所屬的僑教中心借地辦公，半年後，團部完工再與軍事代表團合地辦公。但外交部官員透露，已為兩人在駐美代表處內安排辦公席位暫用。

退輔會 簽證 華府

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